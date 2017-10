15. Oktober 2017, 14:23 Uhr Ironman auf Hawaii "Du denkst erst, du springst vor Verzweiflung gleich ins Meer"









Patrick Lange gewinnt überraschend den Ironman auf Hawaii - obwohl er Anfang 2016 fast raus war aus seinem Sport.

Auch während des Rennens dachte er auf dem Rad kurz ans Aussteigen. Dann legte er einen famosen Marathon hin.

Favorit Jan Frodeno wird von Schmerzen niedergestreckt und quält sich trotzdem noch ins Ziel.

Von Johannes Knuth

Womit anfangen nach diesem Rennen, dass schon beim Zusehen alle Sinne betäubte? Mit Patrick Lange, dem Sieger des Ironman-Triathlons auf Hawaii, der auf einer "Gefühlsachterbahn hoch Tausend" zu seinem ersten Titel auf der mythenumwehten Langstrecke gerollt war? Mit Lionel Sanders, dem Zweiten, dessen Lebenslauf Stoff bietet für einen, ach was, drei Hollywood-Streifen? Oder doch mit Jan Frodeno und der Tänzerin?

Der Titelverteidiger und große Favorit war drei Minuten hinter den Führenden in den Marathon eingetaucht, die dritte und letzte Prüfung. Kein Problem für den hochbegabten Läufer. Aber die 180 Kilometer auf dem Rad waren brutal gewesen, und Frodeno zahlte als einer der Ersten Tribut. Nach fünf Kilometern sackte er in einem Zelt am Straßenrand zu Boden, Zuschauer boten Hilfe an, die Frodeno freundlich-amerikanisch ablehnte ("thanks, I'm good") - während jede Faser in seinem Körper vor Schmerz brüllte. "Mein Rücken", japste er, "ich habe noch nie ..."

Irgendwann hob er sich wieder auf die Beine, trabte, blieb stehen, bog den Rücken. Er passierte das nächste Zelt, mit dem Bewegungsdrang eines Felsens, lateinamerikanische Rhythmen schwappten aus Lautsprecherboxen, eine Tänzerin wackelte aufgeregt mit den Hüften. Frodeno lächelte gequält, für einen Moment schien er zu überlegen, ob er nicht bei den netten Tänzern einkehren sollte. Aber er blieb in seinem Rennen, trotz eines geschädigten Ischiasgelenks, wie er später vermutete. "Hat ein bisschen länger gedauert heute", sagte Frodeno, als er eine Stunde nach dem Sieger im Ziel stand. "Das gehört sich einfach so in unserem Sport."

"Man denkt ja immer, man hat es so halbwegs ausgetüftelt", fügte er mit brüchiger Stimme noch an. "Und dann kriegt man es doch andersrum bewiesen."

Auf Hawaii passiert vieles, aber wenig nach Plan, und so entfaltete sich am Samstag wieder ein Rennen, über das sie noch ein paar Jahre reden werden. Während bei den Frauen die Schweizerin Daniela Ryf gewann, zum dritten Mal hintereinander, reüssierte bei den Männern diesmal nicht Frodeno. Auch nicht dessen großer Widersacher Sebastian Kienle, den es auf Rang vier wehte, hinter dem Briten David McNamee. Gesiegt hat Patrick Lange aus Bad Wildungen, der die deutsche Erfolgsgeschichte auf Kona fortschrieb, nach Thomas Hellriegel (1997), Normann Stadler (2004, 20006), Langes Trainer Faris Al-Sultan (2005), Kienle (2014) und Frodeno (2015, 16). Ach ja, den Streckenrekord von Chris McKormack hatte Lange auch verbessert, in 8:01:40 Stunden.

"Unglaublich", mehr fiel ihm erst mal nicht ein, "ich kämpfe mit den Tränen", sagte Lange am ZDF-Mikrofon, während er mit den Tränen kämpfte. Nach dem Radfahren wollte er aussteigen, "weil ich richtig scheiß Beine hatte", aber bei seinem famosen Marathon war davon nicht mehr viel zu spüren: "Du denkst erst, du springst vor Verzweiflung gleich ins Meer, und kurz darauf ist es plötzlich nur noch geil." Viele Konkurrenten waren auf dieser Achterbahn gefahren, sie hatten all ihr Guthaben auf den Sieg gesetzt, wie beim Pokern. Aber nur Lange war durchgekommen, das machte seinen Ertrag umso größer.