18. März 2018, 20:50 Uhr Internationaler Fußball Sevilla verliert bei CD Leganés

Während der FC Barcelona in der Primera Division die nächste Meisterschaft anpeilt, verliert der FC Sevilla überraschend.

In England erreicht der FC Chelsea mit Antonio Rüdiger das Halbfinale im FA-Cup.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zu den Tabellen im internationalen Fußball.

Spanien: Bayern Münchens nächster Champions-League-Gegner FC Sevilla hat in der spanischen Fußball-Liga einen Dämpfer im Kampf um einen Europa-League-Platz erhalten. Das Team von Trainer Vincenzo Montella verlor am Sonntag auswärts gegen CD Leganés mit 1:2 (0:1). Leganés ging durch Tore von Verteidiger Unai Bustinza (41.) und Javi Eraso (69.) in Führung, Sevillas Miguel Layun (90.) gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer.

Sevilla ist zum ersten Mal ins Viertelfinale der Champions League eingezogen und trifft dort auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Das Hinspiel findet am 3. April in Spanien statt, das Rückspiel am 11. April in München.

Fußball-Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen und der FC Barcelona sind währenddessen weiter auf dem Weg Richtung 25. Meisterschaft. Die Katalanen gewannen am 29. Spieltag der spanischen Primera Division gegen Athletic Bilbao 2:0 (2:0) und bauten ihren Vorsprung auf Atletico Madrid zumindest vorübergehend auf elf Punkte aus.

Vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League erzielten Paco Alcacer (8.) und Lionel Messi (30.) auf Vorlage des Ex-Dortmunders Ousmane Dembele die Treffer für Barcelona. Winterzugang Coutinho traf dazu zweimal ans Aluminium, auch sein Landsmann Paulinho scheiterte am Pfosten.

England: Mit Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf hat sich der FC Chelsea ins Halbfinale im englischen FA Cup gekämpft. Die Londoner gewannen ihr Viertelfinalduell bei Leicester City am Sonntagabend allerdings erst mit 2:1 (1:1/1:0) nach Verlängerung. Pedro brachte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte mit einem Kopfball in der 105. Minute ins Halbfinale, in dem Chelsea nun auf den FC Southampton trifft. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde stehen sich Manchester United und Tottenham Hotspur gegenüber. Die Spiele finden am 21. und 22. April beide im Londoner Wembleystadion statt.

Alvaro Morata (42. Minute) hatte Chelsea beim Ex-Meister in Führung gebracht, Leicesters Top-Torjäger Jamie Vardy glich aus (76.), dann traf Pedro. Der FC Southampton hatte zuvor einen 2:0-Sieg beim Drittligisten Wigan Atletic gefeiert. Man United und Tottenham hatten das Halbfinale bereits am Vorabend erreicht. Im ersten Spiel nach der Champions-League-Blamage gegen den FC Sevilla setzte sich das Team von Trainer José Mourinho gegen Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion mit 2:0 durch. Tottenham Hotspur gewann mit 3:0 gegen Swansea City.