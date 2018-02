4. Februar 2018, 17:12 Uhr Internationaler Fußball Real kriselt, Ronaldo schmollt









Spaniens Presse berichtet vom "schlechtesten Madrid der Geschichte". Pep Guardiola schafft nur ein 1:1, Sami Khedira gelingt Erstaunliches in Italien.

Als Cristiano Ronaldo nach 82 Minuten ausgewechselt wurde, würdigte er Trainer Zinedine Zidane keine Blickes. Der Alptraum des Weltstars und seiner Teamgefährten nimmt kein Ende. "Von der besten Mannschaft der Welt zur schlechtesten in der gesamten Geschichte Real Madrids innerhalb von nur sechs Monaten", brachte die Sportzeitung Marca am Sonntag die Dauer-Krise Klubs auf den Punkt. Nachdem es kurzzeitig in der spanischen Liga so aussah, als sei ein Ende der Durststrecke der Königlichen in Sicht, musste sich das Ensemble von Zinédine Zidane am Samstagabend wieder mit einem Remis begnügen. Trotz zweimaliger Führung hieß es am Ende bei UD Levante nur 2:2 (1:1). "Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und hätten eigentlich den dritten Sieg in Folge holen müssen, aber das ist nicht gelungen", analysierte Zidane die Partie in Valencia. "Wir sind wütend, denn wir hatten schon fast gewonnen."

Tatsächlich fiel der Ausgleichstreffer durch Giampaolo Pazzini erst in der 89. Minute.Zidane steht wegen der missglückten Saison zunehmend in der Kritik. "Zehn Tage vor dem nächsten Champions-League-Spiel kommt Zidanes Madrid nicht auf die Füße", nörgelte die Zeitung Sport und meinte: "Der französische Coach findet einfach kein Rezept." Am 14. Februar empfängt der Rekordmeister im Achtelfinale der Königsklasse keinen Geringeren als Paris Saint-Germain. Unzufrieden gab sich vor allem Kapitän Sergio Ramos, der das Team nach einer Kroos-Ecke in der elften Minute per Kopf erstmals in Führung gebracht hatte. "Die Champions League und der Rest der Saison müssen dazu dienen, die Mannschaft wieder zusammenzufügen. Es ist nicht normal, mit so großem Abstand zurückzuliegen. Das ist eins unserer schlimmsten Jahre", sagte der 31-Jährige mit Blick auf die Tabelle.

Juventus Turin hat in der Serie A mit einem Doppelpack von Nationalspieler Sami Khedira einen Kantersieg gegen Sassuolo Calcio gefeiert. Die Turiner gingen am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit klar in Führung, am Ende stand es 7:0 (4:0). Juventus steht nun mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SSC Neapel auf dem ersten Platz der Tabelle - das Spiel der Süditaliener gegen den Tabellenletzten Benevento steht am Sonntagabend an. Neben Khedira, der kurz hintereinander in der 24. und 27. Minute traf, schossen der Brasilianer Alex Sandro Lobo Silva (9.) und der Bosnier Miralem Pjanić (38.) die Elf von Massimiliano Allegri in Führung. In der zweiten Hälfte legte der Argentinier Gonzalo Higuaín mit gleich drei Treffern nach (63., 74., 83.).Khedira hatte bereits in der vergangenen Woche für Juve getroffen. Teamkollege Benedikt Höwedes kam am Sonntag wieder nicht zum Zug. Er fällt immer noch wegen einer Verletzung aus.

In England erlebte Tabellenführer Manchester City auf dem Weg zur Meisterschaft in einen Rückschlag, weil beim FC Burnley nicht mehr als ein 1:1 (1:0) heraussprang. Der englische Rekordmeister Manchester United auf Platz zwei setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen David Wagners Aufsteiger Huddersfield Town durch, der nun immer tiefer in den Abstiegskampf gerät.

Ohne die Verletzten Leroy Sané und David Silva war Manchester City im Stadion Turf Moor durch Danilo (22. Minute) in Führung gegangen, tat sich danach aber schwer gegen den forschen Tabellensiebten. Burnley kam bei strömendem Regen zu Chancen, agierte allerdings vor dem Tor zu ungefährlich und scheiterte auch am starken City-Keeper Ederson - bis dem isländischen Nationalspieler Johann Gudmundsson dann doch in der 82. Minute der letztlich verdiente Ausgleich gelang.

Trotz des Resultats lobte City-Trainer Pep Guardiola die Leistung seiner Mannschaft als "hervorragend". "Wir hätten das zweite, dritte oder vierte Tor schießen müssen, als wir die Chance dazu hatten", sagte er nach Abpfiff. "Wenn du mit 1:0 bei Burnley in die letzten 15 Minuten gehst, dann kann sowas passieren." Bei weiterhin 13 Punkten Vorsprung in der Tabelle konnte Guardiola gelassen bleiben.

Lokalrivale Manchester United vergrößerte mit dem 2:0-Sieg die Sorgen des deutschen Trainers Wagner. Erstmals steht Huddersfield auf einem Abstiegsplatz und ist nun Vorletzter. Das Hinspiel hatten die Terriers zu Hause noch mit 2:1 gewonnen. Doch nach starkem Saisonstart hat Wagners Team nun schon seit acht Premier-League-Spielen nicht mehr gewonnen und die letzten fünf Partien nacheinander verloren.

Romelu Lukaku (55.) erzielte im Old Trafford die Führung für United, das zunächst ohne den angeschlagenen Paul Pogba begann. Nach einem Foul an Alexis Sanchez verwandelte der Neuzugang der Red Devils den Strafstoß (68.) selbst und feierte somit ein gelungenes Heimdebüt.