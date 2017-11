8. November 2017, 18:45 Uhr HSV Drohbrief an den HSV









Klaus-Michael Kühne will, dass der HSV-Aufsichtsrat weiter mit seinen Leuten besetzt wird. Sonst würde er den Geldhahn zudrehen.

Viele fürchten beim HSV dieses Szenario. Der Klub hat Schulden und braucht eventuell im Winter neue Spieler, um den Abstieg zu vermeiden.

Die Opposition im Klub sieht trotzdem die Möglichkeit, den 80-Jährigen loszuwerden.

Von Carsten Scheele , Hamburg

Vor Kurzem wurde beim Hamburger SV diskutiert, wie groß der Einfluss von Investor Klaus-Michael Kühne eigentlich ist. Manche glauben: unerlaubt hoch, schließlich habe der 80-jährige Milliardär, der den HSV seit 2010 finanziell großzügig unterstützt, direkt Einfluss auf Spielerverpflichtungen genommen, was ihm im Sinne der 50+1-Regelungen als Anteilseigner nicht zusteht. Kühne hatte im Sommer öffentlich erklärt, er werde den Zugang André Hahn nur finanzieren, wenn Bobby Wood einen neuen Vertrag erhalte. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wurde hellhörig, der HSV lässt nun ein Gutachten erstellen, der Ausgang ist offen.

Im November wirkt das alles wie Kleinkram, spätestens seit Dienstag, als sich Kühne in einem Brief mit der kompletten Klubführung angelegt hat. Die Kurzversion: Der HSV-Aufsichtsrat soll weiterhin nach Kühnes Gusto besetzt werden, andernfalls wolle er kein Geld mehr geben. In der Stadt wird dies als erpresserischer Akt gewertet. Ob Kühne damit durchkommt? Und falls ja, was sagt erst die DFL dazu?

Das "Beben im Volkspark" (Mopo) nahm seinen Lauf, da Kühnes bisheriger Gesandter im Aufsichtsrat, Karl Gernandt, seinen Platz im Gremium räumen soll. Das geht aus der vorläufigen Kandidatenliste des HSV-Vereinspräsidenten und Aufsichtsrats Jens Meier hervor, auf der Gernandts Name fehlt, wie Kühne bestätigt. Auch Gernandts Vertraute Felix Goedhart und Dieter Becken sollen auf der Kippe stehen, stattdessen werden Kandidaten wie der frühere HSV-Profi Marcell Jansen gehandelt. Kurz vor seinem Abflug auf Geschäftsreise in die USA habe Meier seine Vorschläge den Beiräten geschickt, die diese nun bestätigen müssen, schreibt das Hamburger Abendblatt. Für Kühne eine Provokation. Er fürchtet, an Einfluss im wichtigen Gremium zu verlieren, deshalb droht er unverhohlen, die HSV Fußball AG zukünftig nur dann finanziell zu unterstützen, "wenn sie über den von mir befürworteten, unabhängigen und kompetenten Aufsichtsrat verfügt". Es geht um die Macht im Verein.

Viele fürchten dieses Szenario, das weiß auch Kühne, der seine Stimmanteile im Klub angeblich gerade erst auf 20,5 Prozent aufgestockt hat. Den Klub drücken Rekordverbindlichkeiten von 105,1 Millionen Euro, das Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von 13,4 Millionen Euro beendet. Einen Ausstieg des wichtigsten Geldgebers könnte sich das Bundesliga-Gründungsmitglied gar nicht leisten. Vorstandschef Heribert Bruchhagen will zwar die Abhängigkeit reduzieren und für 2018 eine schwarze Null präsentieren. Doch sollte sich die sportliche Situation (aktuell Platz 15) verschlimmern, wäre dieser Plan dahin, wenn im Winter teure Nachverpflichtungen nötig werden. In der vergangenen Saison wurde der Klassenerhalt erst mit namhaften Winter-Zukäufen bewerkstelligt - mit Hilfe des Investors, der zu den zehn reichsten Deutschen gehört. Oder was passiert, wenn die Lizenz für die Bundesliga in Gefahr gerät? Wer würde einspringen, wenn nicht Kühne, der nach eigenen Angaben rund 60 Millionen Euro in den klammen Klub gesteckt hat?

Kühne weiß, wie wund der Punkt ist, den er trifft, und er begnügt sich nicht damit, Präsident Meier anzugreifen. Sein Groll trifft auch die sportliche Führung um Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt. Beide hätten zwar den Abstieg vermieden, allerdings kein Team aufgestellt, das gut in der Bundesliga mithalten könne. "Im Gegenteil", wettert Kühne. Die HSV-Spitze äußerte sich am Mittwoch nicht, Bruchhagen ließ mitteilen, er könne das Schreiben nicht kommentieren. Stattdessen veröffentlichte der Klub am Mittwochabend auf seiner Homepage ein Interview mit Kühne, in dem er seine Forderungen wiederholte. Auf die Frage, ob seine Unterstützung für den HSV endgültig beendet sei, meinte er: "Ich kann es Ihnen noch nicht sagen."

Die Opposition sieht im aktuellen Fall die Chance, den ungeliebten und häufig barsch agierenden Investor loszuwerden, der gerne öffentliche Fundamentalkritik übt und dem Ansehen des HSV damit eher schadet als nützt. Rufe werden laut, der Verein solle sich von Kühne emanzipieren und teure Spitzenverdiener abstoßen, stattdessen auf Talente wie U17-Nationalspieler Jann-Fiete Arp setzen. Die Zukunft könnte einem jüngeren, abgespeckten HSV gehören, auch wenn der Weg zwischenzeitlich in die zweite Liga führen würde. Es wäre immerhin ein HSV, der nicht mehr am Geldtropf eines 80-Jährigen hängt.