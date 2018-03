3. März 2018, 22:24 Uhr Hoffenheim gewinnt 2:0 Der Freundin sei Dank

Hoffenheims Andrej Kramaric glänzt in Augsburg als Torschütze und Vorbereiter. Während sich die TSG weiterhin Chancen auf Europa ausrechnen darf, richten die Augsburger die Blicke in der Tabelle nach unten.

Von Maik Rosner , Augsburg

Andrej Kramaric verspürte hinterher wenig Drang, über seinen sehr gelungenen Nachmittag und seine beachtliche Form zu reden. Kramaric hatte beim 2:0-Auswärtssieg der TSG Hoffenheim beim FC Augsburg ein Tor geschossen (30. Minute) und das 2:0 durch Serge Gnabry (50.) vorbereitet. Anschließend erklärte er sich zwar zu einem Fernsehinterview bereit, ließ ansonsten aber lieber andere sprechen. Heraus kam dann für Kramaric' Leistung allerdings eine Erklärung, die weniger ihm, sondern seiner Partnerin schmeicheln sollte. "Das liegt an seiner Freundin", vermutete jedenfalls der Kollege Nico Schulz scherzhaft und sagte, Kramaric befinde sich in einer "super Phase". Zumindest Letzteres war ausschließlich sportlich gemeint - und durfte unwidersprochen stehen gelassen werden.

Sechs Tore in den vergangenen fünf Spielen sind dem 26 Jahre alten Kroaten nun gelungen, zuvor hatte er nur in den ersten beiden Ligapartien der Saison getroffen. Diesmal gelang ihm dies durch eine so schwierige wie listige Kopfballbogenlampe aus der Rückwärtsbewegung. Als "außergewöhnlich gut" stufte sein Trainer Julian Nagelsmann diese Aktion ein und bilanzierte: "Er hatte eine schwierige Phase. Jetzt ist er wieder unheimlich präsent. Er ist wieder so bedeutend, wie wir ihn gerne haben." Sogar Augsburgs Coach Manuel Baum kam bei allem Ärger über die mangelhafte Verteidigung seiner Mannschaft nicht umhin, das insgesamt achte Saisontor von Kramaric als "überragend" zu bezeichnen. Es war zudem jener Moment gewesen, mit dem der Weg zum befreienden Erfolg nach den jüngsten Dissonanzen der Hoffenheimer geebnet worden war und der wieder Chancen auf die Europa League eröffnet.

Trotz des großen Vorsprungs blickt FCA-Kapitän Baier in der Tabelle nach unten

Augsburg dagegen hatte auch nach dem Rückstand nie ins Spiel gefunden, das Hoffenheim zwar abwartend, aber sehr kontrolliert gestaltete. "Klar verdient verloren, ganz schlecht mit dem Ball gespielt, viele einfache Fehler, kaum Stafetten, die entscheidenden Zweikämpfe verloren", listete Innenverteidiger Martin Hinteregger die Mängel auf. "Kaum Tormöglichkeiten, insgesamt viel zu wenig, viel zu viele Ballverluste", ergänzte Manager Stefan Reuter, "wir haben überhaupt keine Mittel gefunden, Hoffenheim in Verlegenheit zu bringen." Daniel Baier richtete nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen den Blick sogar nach unten. Trotz der noch recht beruhigenden sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber wegen der akuten Personalsorgen, die der angeschlagen ausgewechselte Kevin Danso noch vergrößerte. "Wer von Europa geredet oder geträumt hat, darf das weiter tun", sagte Kapitän Baier, "ich hoffe nur, dass es kein böses Erwachen gibt."

Andrej Kramaric hat Grund zu Jubeln. Ihm gelang das 1:0 gegen die Hertha und auch abseits des Platz, scheint es gut zu laufen für den Kroaten. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Hinter ihm lag ein Spiel, das aus Augsburger Sicht in der Tat ziemlich bedenklich geraten war und für dessen Verlauf nicht die allgegenwärtigen Statistiken als zuverlässigster Indikator herangezogen werden konnten, sondern ein Schwarm Tauben. Immer wieder landeten die Vögel in der ersten Halbzeit in der Hoffenheimer Spielfeldhälfte und leisteten dem ziemlich einsamen Torwart Oliver Baumann Gesellschaft, der von den Augsburger nur selten behelligt wurde. In der ersten Halbzeit konnte einzig Mittelfeldspieler Jonathan Schmid, als Rechtsverteidiger für den verletzten Raphael Framberger in der Startformation, einmal für Gefahr sorgen. Es fügte sich ins Bild, dass der Schwarm im Laufe des Spiels kleiner wurde. Offenbar fühlten sich die Augsburger Tauben ähnlich mäßig unterhalten von dem Auftritt der Heimelf wie ein Großteil der 27 100 Zuschauer. "Wir müssen überlegen: Wie können wir wieder gefährlich werden?", sagte Reuter später.

Die Augsburger stoßen an ihre Grenzen

Zunehmend bemerkbar macht sich beim FCA das Fehlen der Leistungsträger Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouwelleeuw und Caiuby. Auch deshalb kam der im Sommer vom TSV 1860 München verpflichtete Linksverteidiger Kilian Jakob, 20, zu seinem Debüt in der ersten Liga - wie Schmid aus der Not allerdings positionsfremd im linken Mittelfeld. Zudem hatte Baum wegen der vielen Absenzen sogar den gerade erst 17 Jahre alt gewordenen Rechtsverteidiger Simon Asta von den B-Junioren erstmals in den Profikader befördert.

Es war wegen dieser Umstände nicht wirklich erstaunlich, dass die Augsburger an ihre Grenzen stießen und unfreiwillig Aufbauhilfe für die zuletzt kriselnden Hoffenheimer leisteten. Das galt für den Führungstreffer von Kramaric, bei dem der Kroate völlig freistehend zu seinem kunstvollen Kopfball über Torwart Marwin Hitz hinweg ansetzen durfte. Und es galt ebenso für Gnabrys 0:2 in der zweiten Halbzeit, als sich die Augsburger auskontern und durch Gnabrys Doppelpass mit Kramaric klassisch ausspielen ließen.

Zu schnell für die Augsburger: Weder Jonathan Schmid noch Marwin Hitz (rechts) können Serge Gnabry (Mitte) daran hindern, nach Doppelpass mit Kramaric das 2:0 für die TSG zu erzielen. (Foto: Sebastian Widmann/Getty)

Schon vorher hatte sich jener Eindruck beim Publikum eingestellt, den Baum später zum Ausdruck brachte: "Ich hatte nach dem 0:2 nie das Gefühl, dass bei uns die Überzeugung da ist, das Spiel drehen zu können", sagte er. Der Schwarm Tauben hatte da schon den Abflug gemacht. Den Vögeln war es nach dem Seitenwechsel offenbar zu unruhig geworden in der Augsburger Spielhälfte.