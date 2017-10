10. Oktober 2017, 08:45 Uhr Hoeneß und Rummenigge "Überfällige Gespräche" beim FC Bayern









Die Führungsetage des FC Bayern gab in den vergangenen Wochen oftmals ein widersprüchliches Bild ab.

Im Zentrum standen Meinungsverschiedenheiten zwischen Präsident Hoeneß und Vorstandschef Rummenigge.

Nun ist Jupp Heynckes als neuer Trainer da - und die Bosse geloben Besserung.

Von Claudio Catuogno

Wenn man sich noch mal für einen Moment an Carlo Ancelotti erinnert, diesen gutmütigen Mann, der in seinem ganzen Leben allenfalls dem einen oder anderen Kaugummi schweres Leid zugefügt hat, dann wirkt es umso erstaunlicher, was die Bayern jetzt von Ancelottis Nachfolger Jupp Heynckes erwarten. In erster Linie: Befriedung! Und zwar auf allen Ebenen.

Der Präsident Uli Hoeneß jedenfalls berichtete am Montag von diversen "Baustellen", die Heynckes nun hoffentlich "befrieden" werde. Und auch, wenn Hoeneß da bedauerlicherweise nicht ins Detail ging: Es hat sich ja herumgesprochen, dass insbesondere die Mannschaft zuletzt darunter litt, dass der Eierkuchen-Trainer Ancelotti seinen entspannten Führungsstil nicht mit der nötigen diplomatischen Klarheit verband. Was wiederum, ganz ohne Waffen, zu Verwundungen führte.

Die nächsten Monate sollen dem Klub "gut zu Gesicht stehen"

Und später auf der Pressekonferenz in der Bayern-Arena - Jupp Heynckes hatte gerade von seinem Schäferhund Cando erzählt, dem er jetzt im stolzen Alter von zwölf Jahren und vier Monaten ebenso noch mal einen Umzug vom Bauernhof in die Stadt zumutet wie seiner geliebten Katze -, später also nahm auch Karl-Heinz Rummenigge das Bild vom Frieden dankbar auf: "Wer Hund und Katze befriedet, ist auch in der Lage, den FC Bayern zu trainieren", sagte der Vorstandschef.

Der Friede sei mit euch, das ist jetzt beim FC Bayern offenbar noch wichtiger als Siege und Titel, wobei Heynckes sicher bewusst ist, dass es ohne Siege und Titel sowieso niemals Friede geben wird in diesem selbstgewissen Klub. Das ist jetzt Heynckes' Herausforderung. Eines allerdings hat er schon erreicht: Allein durch die Tatsache, dass er jetzt wieder der Trainer ist, hat er den vielleicht wichtigsten Friedensschluss schon herbeigeführt - den zwischen Hoeneß und Rummenigge.

Dass es atmosphärische Störungen gab in der Chefetage, das hatten Hoeneß und Rummenigge zuletzt immer weniger zu kaschieren vermocht. Manchmal fragte man sich nach der ein oder anderen Äußerung sogar, ob sie es überhaupt noch kaschieren wollten, so zielgerichtet widersprach der eine dem anderen und umgekehrt. Das Überraschende am Montag war nun: Auf eine entsprechende Frage hin haben die beiden ihre fortwährende Uneinigkeit weder dementiert noch kleingeredet. Sondern offen eingeräumt. "Sie haben sicherlich recht", sagte etwa Hoeneß, "dass man zu dem Schluss kommen könnte, dass es da Unebenheiten gegeben hat. Die hat's bei uns aber in den letzten zehn Jahren immer wieder gegeben, mit dem Unterschied, dass wir das in letzter Zeit zu sehr an die Öffentlichkeit getragen haben. Den Schuh zieh' ich mir an."

Im Rahmen der Heynckes- Verpflichtung hätten Rummenigge und er nun aber "das eine oder andere sehr intensive und wie ich glaube sagen zu dürfen auch sehr gute Gespräch geführt". Dinge, die in den letzten Monaten passiert seien, würden nun "nicht mehr passieren". Nicht nur im Traineramt werde man "jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, sondern auch in unserer Zusammenarbeit".