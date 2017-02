20. Februar 2017, 12:36 Uhr Hochfilzen Die Überraschungen der Biathlon-WM









Junge Eltern können Medaillen gewinnen, Sportler werden mündig, Laura Dahlmeier ist größer als ihre sechs Medaillen. Fünf Erkenntnisse der Biathlon-WM.

Von Saskia Aleythe , Hochfilzen

Wenn selbst Fußballer anfangen, über Biathlon zu twittern, ist offensichtlich: Der Sport bewegt gerade den einen oder anderen Menschen in dieser Nation. Am Sonntagnachmittag schickte der FC Bayern München Glückwünsche an Laura Dahlmeier zur fünften Goldmedaille. Später gratulierte Thomas Müller dem Massenstart-Weltmeister Simon Schempp. Und es gab bei dieser WM ja auch einiges zu bestaunen: Als Dahlmeier fürs Abschlussfoto posierte, hingen ihre insgesamt sechs Medaillen in einer Reihe nach unten - und reichten von der Wange fast bis zum Bauchnabel. Gold in der Mixed-Staffel, in der Verfolgung, im Einzel, in der Frauen-Staffel und im Massenstart, ganz unten die silberne aus dem Sprint. Klar, das waren die Laura-Dahlmeier-Festspiele in Hochfilzen, wie Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig ganz treffend formulierte. Doch es bleiben noch mehr Erkenntnisse von dieser WM:

Es gibt mündige Athleten

Martin Fourcade und Anton Schipulin haben sich wieder lieb, daran zweifelt nun niemand mehr. Aber ihr Disput nach dem Rennen der Mixed-Staffel hatte dennoch Symbolkraft. Die beiden verstehen sich eigentlich ganz gut, doch an diesem ersten Tag der WM war alles hochgekocht: Der Anti-Doping-Kampf, den Martin Fourcade seit Dezember zusammen mit anderen Athleten offensiv betreibt, seit der Veröffentlichung des 2. McLaren-Reports. Die Abneigung der Russen gegen kritische Tweets des Franzosen, eine strittige Szene auf der Strecke, als Fourcade wohl unabsichtlich einem Russen auf den Ski trat. Und der erst kürzlich nach einer Dopingsperre zurückgekehrte Alexander Loginow auf dem Podium - es endete in verweigerten Handschlägen und einem Fourcade, der wütend die Flower Ceremony verließ.

Das war eine Frustreaktion. Aber wann hatte man eine solche in dopingbelastenden Zeiten von Sportlern schon mal gesehen? Genau.

Babys und Biathlon lassen sich vereinen

Im Schlaf von einem hungrigen Säugling geweckt zu werden, ist nicht gerade das, was sich die meisten Athleten als Begleitumstände für eine WM wünschen. Dass sich Babys und Medaillen nicht ausschließen müssen, hat sich in Hochfilzen aber gleich mehrfach gezeigt. Darja Domratschewa und Ole Einar Björndalen hatten ihr Töchterchen Xenia mit zur WM gebracht, sie ist ja auch erst vier Monate alt.

Trotzdem rannten Papa und Mama zur Medaille, am gleichen Tag sogar, die Weißrussin eroberte Silber in der Verfolgung, der Norweger im selben Wettbewerb Bronze. Und Lowell Bailey, der den ersten Weltmeister-Titel der USA einfuhr, war mit Frau und Kind angereist. "Sie geben mir hier so viel", berichtete er, "wenn du abends nach Hause kommst, ist es auch egal, welchen Platz du belegt hast." Aber natürlich war seiner Familie die Goldmedaille nicht schnuppe. Sie freuten sich ausgiebig, alle zusammen auf dem Podest ganz oben.