Die Filmklassiker aus Amerika halten einige Geschichten über kongeniale Teams parat, die sich noch einmal auf die Suche nach dem Erfolg machen.

Nach der Verpflichtung von Heynckes und Hermann ist die alte Gang wieder vereint, wie in "Ocean's 13", wo Clooney, Pitt und Damon noch mal zuschlagen.

Doch dieser Tage ähneln Rummenigge und Hoeneß eher Magneto und Professor "X-Men" - und vom gemeinen, profitorientierten Teddybär aus Paris droht Gefahr.

Von Milan Pavlovic

Wenn Jupp Heynckes und Peter Hermann demnächst in München aufschlagen, dann ist die Combo um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wieder vereint. Sie wird angereichert durch Recken wie Hasan Salihamidzic, Franck Ribéry und Arjen Robben, die ja auch schon ewig zum Stab gehören. Wäre der FC Bayern ein Filmstudio - und in der Tat wird der Klub ja gerne als "FC Hollywood" verspottet -, könnte man glauben, hier werde gnadenlos ein Erfolgsdrehbuch als Fortsetzungsfranchise ausgeschlachtet.

Sieht man einmal davon ab, dass Uli Hoeneß als Besetzung seiner selbst nur Uli Hoeneß lebensecht und akzeptabel finden dürfte, hält Hollywood einige schmeichelhafte Kandidaten bereit. Gibt es doch längst diverse Filme, die man sich zur Einstimmung auf das nächste Kapitel der Hoeneß/Heynckes/Rummenigge-Saga unbedingt anschauen sollte.

Fast ideal nehmen sich zum Beispiel George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon in der "Ocean's 11/12/13"-Reihe aus. Im dritten Teil schart sich das Erfolgsteam um Danny Ocean, um einen geschniegelten Italo-Fuzzi (Al Pacino) vorzuführen, der wie die Verkörperung einer geld- und profitgeilen Branche wirkt. Seine Widersacher setzen sich aus cleveren Routiniers, frechen Jungspunden und dem sehr elastischen Chinesen Yen zusammen, was natürlich gut für den asiatischen Markt ist.

Doch einen Moment bitte, Oceans Bande mag zwar voller Könner und Charmeure sein, aber letztlich sind es doch Gauner, die nicht fähig sind, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen. Da die Münchner Chefetage sich ja eher als Bewahrer der (Fußball-) Weltordnung sieht, müsste der Bogen gespannt werden zu einigen Law & Order-Klassikern der Traumfabrik.

Rummenigge und Hoeneß wie Magneto und Professor X

Da wäre zum Beispiel die oft erzählte Geschichte um Wyatt Earp und seine Weggefährten, vermutlich am besten besetzt 1957 in "Gunfight at the O. K. Corral" ("Zwei rechnen ab"): mit Burt Lancaster in der Rolle des streitbaren ehemaligen Marshals, der mit seinen Brüdern dem lästigen Clanton-Clan die Grenzen aufzeigt - und dem im entscheidenden Moment assistiert wird von Doc Holliday (Kirk Douglas). Dieser wird allerdings von Schwindsucht geplagt, was einem reinen Happy End im Weg steht. (Ketzer behaupten, Hoeneß und Rummenigge würden einem inzwischen vorkommen wie Lancaster und Douglas in ihrem letzten gemeinsamen Aufgalopp, 1986 in "Archie und Harry - Sie können's nicht lassen".)

Die Beziehung von Hoeneß und Rummenigge währt länger als 40 Jahre, noch länger also als jenes legendäre Band zwischen Noodles (Robert De Niro) und Max (James Woods), den Partnern aus "Es war einmal in Amerika" (1984), die zu Antipoden wurden. Langjährige Bayern-Beobachter geben zu bedenken, dass nicht immer klar ist, ob Hoeneß und Rummenigge denselben Plan verfolgen. Oder ob sie nicht eher notdürftig kooperieren wie Magneto und Professor X, die beiden Mutanten, die ihre übermenschlichen Fähigkeiten nicht immer im besten Interesse der Menschen einsetzen.