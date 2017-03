29. März 2017, 14:29 Uhr Hertha BSC Im Privatjet gegen die Auswärtskrise









Hertha BSC ist besser als Bayern und Dortmund, zumindest in der Heimtabelle.

Doch auswärts tut sich die Mannschaft von Pal Dardai umso schwerer, nur der HSV und Darmstadt sind noch schlechter.

Von Javier Cáceres, Berlin

Die Stimmung könnte schlechter sein in Berlin: Der Frühling lässt sich blicken, die Profis von Hertha BSC trainieren bei Temperaturen nahe der 20-Grad-Marke, und am Himmel über der Hauptstadt sind keine Wolken, sondern Kondensstreifen zu sehen. Auch sportlich könnte die Lage für Hertha kaum besser sein: Hertha steht auf Tabellenplatz fünf; das erklärte Saisonziel - ein Platz in den europäischen Wettbewerben - ist weiterhin greifbar.

Vor allem aber steht am Freitag dieser Woche ein Heimspiel an. Und allein dieser Umstand verheißt - mag der Gegner auch Tabellennachbar TSG 1899 Hoffenheim sein, der fünf Punkte mehr auf dem Konto hat als die Hertha - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Punkte.

Zumindest ist diese Prognose erlaubt, wenn man Herthas bisherigen Saisonverlauf zum Maßstab nimmt. Kein einziges Team hat daheim mehr Punkte erzielt als Hertha. Von bislang zwölf Heimspielen gewannen die Berliner zehn, das einzige Team, das aus dem Olympiastadion drei Punkte entführte, war Werder Bremen im September 2016 (1:0). Ähnlich starke Heimmächte sind nur der FC Bayern und Borussia Dortmund mit jeweils 30 Punkten. Nur: Die reüssieren auch auswärts.

Im Gegensatz zur Hertha. In der "Auswärtstabelle" steht Hertha mit nur neun von 39 möglichen Punkten (zwei Siege, drei Unentschieden, acht Niederlagen) auf Tabellenplatz 16. Nur der Hamburger SV (ebenfalls neun Punkte, Auswärtstabellenplatz 17) und Darmstadt 98 (null Punkte, Tabellenplatz 18) sind schlechter als die Berliner, sobald sie auf Tournee gehen. Bei keinem Erstligisten aber ist der Kontrast zwischen den Leistungen daheim und auswärts so krass wie bei der Hertha. In den "Mixed Zones" der Bundesligastadien, wo Profis und Journalisten nach den Spielen debattieren, ist die Frage nach den Gründen für die unheimliche Auswärtsschwäche fast schon zum Ritual geworden. Und die Antworten sind von einem Achselzucken geprägt, das immer intensiver wird.

Denn: Rational ist das Phänomen kaum zu erklären. Zufall sind die vielen Heimpunkte allerdings auch nicht: Hertha hat in dieser Saison im Olympiastadion mit großer Souveränität agiert. "Wenn du in der Bundesliga Siege erzielen willst, musst du als Hertha BSC an hundert Prozent kommen. Wir haben das in dieser Saison sehr oft geschafft, und wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, fast alle Mannschaften zu schlagen", sagt Herthas Manager Michael Preetz. In der Tat: Mit geduldigem Ballbesitzspiel und guter Ordnung hat Hertha nicht nur Teams zur Strecke gebracht, die in der Tabelle hinter den Berlinern stehen.