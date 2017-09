24. September 2017, 08:24 Uhr Hertha BSC Berlin Ibisevic fordert einen Lippenleser









Hertha BSC verliert 0:1 in Mainz, doch der Videbeweis vor dem Tor und eine Rote Karte gegen Vedad Ibisevic sorgen für Aufregung.

Der Stürmer sagt, der Schiedsrichter hätte ihn bloß falsch verstanden.

Von Johannes Aumüller , Mainz

Das Ein-Mann-Empfangskomitee wartete in Badelatschen und blauem Trainingspullover. Und es war ihm ein Anliegen, noch einmal ein paar Dinge zu betonen. Also postierte sich Herthas Stürmer Vedad Ibisevic auf einem strategisch cleveren Platz in den Katakomben, und als der Schiedsrichter Tobias Stieler vorbei kam, gab es einen freundlichen, aber bestimmten Austausch. Aber keine inhaltliche Annäherung.

Der Schiedsrichter Stieler hat eine zentrale Rolle gespielt bei diesem eher mauen Bundesliga-Duell, das der Gastgeber Mainz gegen Berlin etwas glücklich mit 1:0 gewann. Es war eine jener Partien, für die irgendwann einmal das Unentschieden als gerechtes Ergebnis erfunden worden ist - aber zwei Mal gab es doch große Aufregung. Einen Videobeweis, aus dem das 1:0 für die Mainzer resultierte. Und eine rote Karte für Ibisevic kurz vor Schluss.

Ungewöhnlicher Videobeweis

54 nahezu ereignislose Minuten waren vergangenen, da kam es im Berliner Strafraum zu einer kniffligen Szene. Karim Rekik stieß Yoshinori Muto zu Boden, die Mainzer forderten heftig einen Strafstoß, aber Stieler pfiff zunächst nicht. Doch in der nächsten Unterbrechung bekam er vom Video-Assistenten, der in einem Studio in Köln alle kritischen Szenen auf dem Monitor prüft, ein Signal aufs Ohr, dass da wohl doch etwas gewesen sei.

Und dann tat Stieler etwas, was es so noch nicht gab in der kurzen Geschichte des Bundesliga-Videobeweises: Er trabte zur Seitenlinie zur sogenannten "Review Area", einem Bereich auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbänke, wo zwei Personen allein in ihren gelben Leibchen und mit einem Monitor vor der Gegengerade sitzen. Dort schaute sich Stieler die Szene noch mal in Ruhe an, sah den Armeinsatz Rekiks, den er zuvor nicht gesehen hatte - und pfiff einen Strafstoß, den Pablo de Blasis verwandelte.

Inhaltlich gab es kaum zwei Meinungen zur Bewertung. Interessant war die Art und Weise, wie die Korrektur zustande kam. Zwar ist es laut Reglement völlig normal, dass ein Schiedsrichter nach einem Hinweis des Video-Assistenten in die Review Area gehen und die kritische Szene selbst ansehen kann. Bei anderen Wettbewerben, etwa dem Confed Cup, war das auch öfter vorgekommen - dort allerdings eher höhnisch begleitet, weil es so lange dauerte. In der Bundesliga hingegen war als Marschroute vorgegeben worden, dass es den Gang in diese Review Area eher selten geben soll. An den bisherigen Spieltagen war es nur einmal vorgenommen, nämlich bei der Bewertung eines Foulspiels (Freiburg Yoric Ravet gegen Dortmunds Marcel Schmelzer) - jedoch noch nicht bei Toren oder elfmeterwürdigen Szenen.

Nach dem Spiel erklärten nun verschiedene Spieler, dass das irgendwie angenehmer gewesen sei, dass der Schiedsrichter auf dem Platz sich die Bilder noch einmal anschaute - angenehmer, als wenn jemand aus Köln via Funkspruch den Platz-Referee überstimmt. In der Aufgeregtheit der vergangenen Wochen war diese Methode oft moniert worden. Stieler sagte nach dem Spiel dazu, dass es sich um eine Testphase handele und die Schiedsrichter auch die "unterschiedlichen Strömungen" wahrnehmen würden. Es habe keine Anweisung der Schiedsrichter-Leitung gegeben, tendenziell öfter in die Review Area zu gehen, aber es gebe einen ständigen Austausch. Er habe es in diesem Moment als angemessen empfunden.