23. Februar 2017, 09:09 Uhr Herrmann Gerland beim FC Bayern Der Mann, dem Uli Hoeneß vertraut









Hermann Gerland, derzeit Co-Trainer von Carlo Ancelotti beim FC Bayern, kehrt zur Nachwuchsabteilung des Klubs zurück.

Während Gerland Talente fördern soll, verlassen bewährte Kräfte den Verein.

Womöglich trainiert Uli Hoeneß' Neffe künftig die U19.

Von Christoph Leischwitz

Es gibt viele Gründe, warum Fans des FC Bayern das Grünwalder Stadion gerne die "Hermann-Gerland-Kampfbahn" nennen. Zum einen erinnert das Wort "Kampfbahn" an vermeintlich glorreiche Zeiten, in denen sich zumindest einige der Azubi-Fußballer tatsächlich durchbissen bis in den Profi-Kader - was mittlerweile lange keinem Spieler mehr gelungen ist. Mit Namensgeber Hermann Gerland verbinden die Fans gerade deswegen Positives: Er ist derjenige, der diese Spieler mit Stallgeruch beim FC Bayern, wie Philipp Lahm oder Thomas Müller, zur erfolgreichen Laufbahn geleitete.

Im Sommer soll das neue Nachwuchs-leistungszentrum (NLZ) des FC Bayern im Münchner Norden eröffnet werden, die Kosten für den Neubau mit einem 2500 Zuschauer fassenden Stadion werden sich auf rund 70 Millionen Euro belaufen. Und gerade jetzt, wenn die Bayern mit ihrer U23-Mannschaft aus der Hermann-Gerland-Kampfbahn ausziehen, kehrt Gerland zur Nachwuchsabteilung zurück.

Das hat damit zu tun, dass vereinsintern auch die Nachwuchsarbeit immer noch als unfertige Baustelle betrachtet wird. Der Aufstieg in die dritte Liga misslang zuletzt mal mehr, mal weniger knapp, und aus der eigenen Jugend ist David Alaba der Letzte, der bei den Profis Stammspieler wurde. Das ist knapp sieben Jahre her.

Die Entscheidung für Gerland fiel wohl kurzfristig

"Insbesondere freue ich mich, dass Hermann die sportliche Leitung übernimmt, dessen große Verdienste für unseren Klub insbesondere in der Jugendarbeit unbestritten sind", sagt Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Erklärung des Vereins. Gerland wird sportlicher Leiter des NLZ, zusätzlich wird Jochen Sauer als organisatorischer Leiter eingestellt, der 44-Jährige war zuletzt Geschäftsführer bei RB Salzburg. Sauer besetzt eine neue Stelle.

Mit Gerland greift man ganz bewusst auf eine bewährte Kraft zurück. Auch wenn gleichzeitig andere bewährte Kräfte ausscheiden: Ex-Profi Wolfgang Dremmler etwa, seit mehr als 20 Jahren im Nachwuchsbereich tätig und im Übrigen fünfeinhalb Wochen jünger als Gerland, verabschiedet sich als Abteilungsleiter des "Junior Teams" in den Ruhestand.

Die interne Lösung mit Gerland, aktuell noch Co-Trainer von Carlo Ancelotti, war offensichtlich kurzfristig gefallen. Noch im Januar hatten mehrere Medien berichtet, der aktuelle U-23-Trainer und NLZ-Leiter Heiko Vogel sei der heißeste Kandidat. Nun wird der so zitiert: "Ich habe dem Verein viel zu verdanken, hoffe allerdings auch, dass ich durch meine Arbeit meine Gegenleistung erbracht habe." Für ihn gehe ein "Lebensabschnitt" zu Ende. Das alles klingt nicht unbedingt nach einem freiwilligen Rückzug. Der Weggang des 41-Jährigen bedeutet auch, dass der Trainerposten fürs Regionalliga-Team für die kommende Saison neu besetzt werden muss.