Fußballhelden in Wachs: Kurz vor dem Start des WM-Turniers in Russland hat das Madame Tussauds in Berlin einen Fußball-Bereich eröffnet. Für die Besucher gibt es in Stadionatmosphäre Messi, Neuer und den "Kaiser" zu sehen.