Niclas Füllkrug hat sich bei Hannover 96 unter Trainer André Breitenreiter vom Ergänzungsspieler zu einem der treffsichersten Bundesliga-Stürmer entwickelt. Doch Fragen nach der Nationalelf lacht er weg.

Von Carsten Scheele, Hannover

Niclas Füllkrug hat diese Zahnlücke, oben rechts, direkt neben dem Schneidezahn. Eigentlich sollte hier ein Implantat rein, vor Jahren schon. Doch der Stürmer hat sich daran gewöhnt, die Luft zwischen den Zähnen stört ihn nicht. Im Gegenteil: Mit Lücke hat er seine Frau kennengelernt. Und mit Lücke ist er zu einem der treffsichersten Bundesligastürmer aufgestiegen.

Vor einem Jahr war Füllkrug, 23, noch ein Zweitligaangreifer, und zwar eher einer, der sich auf der Bank auf seine Joker-Einsätze vorbereitete. Hannovers Trainer hieß damals Daniel Stendel, Füllkrug gehörte selten bis nie zur ersten Elf. Der "Fülle", auch "Lücke" genannt, sei schon ein Talent, hieß es da. Aber er war weit davon entfernt, sich durchzusetzen.

Für Füllkrug begann ein neues Stürmerleben, als André Breitenreiter das Traineramt in Hannover übernahm. Mit ihm ist 96 in die Bundesliga zurückgekehrt, Füllkrug spielt seitdem viel häufiger und hat einen sehr zuverlässigen Torinstinkt entwickelt. Am neunten Spieltag ging es los, als Füllkrug beim Auswärtssieg in Augsburg (2:1) beide Treffer gelangen. Sieben Saisontore kamen seitdem hinzu, im noch jungen Jahr 2018 traf er allein dreimal gegen Mainz, einmal zum wichtigen Ausgleich gegen Schalke. Geht das so weiter, wird Füllkrug bald als bester deutscher Torschütze in der Bundesliga gelistet sein. Bei neun Saisontreffern steht er nun, nur einen mehr haben Timo Werner (RB Leipzig), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Nils Petersen (SC Freiburg) und Mark Uth (TSG Hoffenheim) erzielt.

"Er hat einen brutalen Lauf", sagt Trainer Breitenreiter

Werner wird im Sommer wohl sicher mit zur WM nach Russland fahren, Volland vielleicht. Und Füllkrug? Der lacht das große Thema noch weg. Sagt zwar, er würde die WM-Nominierung "sofort unterschreiben". Es sei ja "cool", überhaupt mit Joachim Löw in Verbindung gebracht zu werden. Allerdings sei er keiner, der sich selbst ins Gespräch bringt. Das macht sein Trainer. "Er hat einen brutalen Lauf", sagt Breitenreiter über seinen neuen Lieblingsstürmer. Es heißt: Breitenreiter hat Füllkrug wieder hingekriegt.

Füllkrug weiß auch ohne Nationalelf-Berufung, dass er gerade die bislang beste Zeit seiner Karriere erlebt, und das in seiner Heimatstadt. Er wurde in Hannover-Ricklingen geboren, ging mit 13 Jahren zu Werder Bremen. Dort schaffte er es in die erste Mannschaft, ging dann aber in Liga zwei, kehrte über Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg nach Hannover zurück. Sein Selbstvertrauen hat in dieser Zeit nicht gelitten, für ihn war es "eine Frage der Zeit, wann ich auf Bundesliganiveau zeigen kann, dass ich hier bestehen und treffen kann", sagt Füllkrug. Am Sonntag will der Stürmer seinen Lauf fortsetzen. Es ist sogar ein besonderes Spiel, das kleine Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg (Anpfiff 18 Uhr). Hannover will 2018 ungeschlagen bleiben.

Völlig egal ist dabei, wie Füllkrug seine Tore erzielt. Dass seine Treffer im Branchenjargon gemeinhin als "schmutzig" und "dreckig" bezeichnet werden, stört ihn nicht. Im Gegenteil: Füllkrug ist ein arbeitender Stürmer, der sich ein ganzes Spiel lang aufreibt, furchtlos in Zweikämpfe gegen Zwei-Meter-Hünen geht und manchmal trotzdem kaum einen Ball sieht. Im entscheidenden Moment ist er dann doch zur Stelle. Wie gegen Schalke, als er in der 86. Minute einen Ball im Durcheinander über die Linie stocherte. "Ein ekliges Tor", sagte Füllkrug und grinste: "Das sind die schönsten."