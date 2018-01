26. Januar 2018, 18:04 Uhr Handball-EM Prokop unter Sonderbeobachtung









Feedback

Der Deutsche Handballbund hat Großes vor: Bei der Heim-WM 2019 soll eine Medaille her, bei Olympia 2020 dann sogar Gold.

Die Zweifel, ob Bundestrainer Prokop dafür der richtige Mann ist, wachsen allerdings.

Die Kritik nach dem EM-Aus nimmt kein Ende.

Von Ralf Tögel, Zagreb

"Am Wochenende", so sagte Bob Hanning kurz vor der Abreise aus Varazdin, "sind wir alle wieder da." Ein kleines Missverständnis in der allgemeinen Hektik beim Aufbruch nach der verpatzten Handball-Europameisterschaft des Titelverteidigers, wie sich später herausstellte. Die Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) wird nicht mehr nach Kroatien reisen, um sich die Finalspiele in der Arena zu Zagreb zu Gemüte zu führen, nur der DHB-Vorstandschef Mark Schober wird zugegen sein, um in einer "kleinen und knackigen Präsentation" am Samstag die Handballwelt daran zu erinnern, dass das nächste Großturnier bereits naht: die Weltmeisterschaft im Januar 2019 in Deutschland und Dänemark.

Schober ist erst gar nicht mit dem deutschen Tross abgereist, er hat in diesen Tagen viel Arbeit im Hintergrund verrichtet, um Stimmung für den DHB als Ausrichter der EM 2024 zu machen. Das ist ihm offenbar recht ordentlich gelungen, denn Michael Wiederer, der Präsident des europäischen Verbandes EHF, sagte der Fachzeitschrift Handballwoche, dass die Chancen "sehr gut" stünden. Diese Bewerbung ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Planungen im DHB durchaus weiter reichen als die "unverhandelbare Vision" von Bob Hanning. Der erinnert ja stets daran, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio das Ziel sind, verbunden mit der Möglichkeit, dort um die Goldmedaille zu spielen; auch die davor anstehende Weltmeisterschaft soll mit einer Medaille abgeschlossen werden.

Der Bundestrainer steht schwer in der Kritik

DHB-Präsident Andreas Michelmann will die deutschen Handballer langfristig in der Weltspitze etablieren, bei seinem Amtsantritt im Sommer 2015 verkündete er: "Wir wollen die Handball-Nation der Zwanzigerjahre werden." Der Plan hat am Mittwoch einen empfindlichen Dämpfer erhalten, da schied die DHB-Auswahl durch eine 27:31-Niederlage gegen Spanien aus dem Turnier aus.

Der sportliche Vorarbeiter, der all die Visionen umsetzen soll und dafür mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet wurde, steht schon nach seinem ersten Härtetest schwer in der Kritik. Bundestrainer Christian Prokop wird in erster Linie für das Scheitern in Kroatien verantwortlich gemacht. Seine Kaderplanung habe Unruhe in die Mannschaft gebracht, lautet der Vorwurf, der 39-Jährige hatte auf Abwehrchef Finn Lemke und Linksaußen Rune Dahmke verzichtet, zwei Europameister von 2016, und dafür die Novizen Bastian Roschek und Maximilian Janke von seinem ehemaligen Klub SC DHfK Leipzig mitgenommen. Im Turnierverlauf holte er dann Lemke und Dahmke nach und räumte damit indirekt ein, dass sein neues, flexibles und offensives Abwehrsystem nicht recht klappt.

Auch das Coaching Prokops geriet in die Kritik: Während der stets engen Partien gelang es ihm nicht, Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, im Gegenteil. In Stresssituationen schien Prokop überfordert zu sein, genau dann also, wenn die Spieler einen Ruhepol benötigt hätten. Vielmehr förderte er mit hektischen und häufigen Wechseln Unsicherheit und Nervosität auf dem Feld. Gegen Slowenien wechselte Prokop den Mittelblock in der Abwehr allein in der ersten Halbzeit viermal. Erst als die Abwehr-Routiniers Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek selbst entschieden, defensiver zu agieren, konnte eine Niederlage mit viel Glück verhindert werden. Fortan stand Prokop unter Sonderbeobachtung, jede Auszeit wurde seziert, Spannungen zwischen Spielern und Trainer über die Gesichtsausdrücke interpretiert. Die jüngste Meldung, dass der Trainer das Abschlusstraining vor der Spanien-Partie erbost abgebrochen habe, hat der DHB dementiert.

Die Stimmung bleibt unheilvoll angespannt. Was in der Wahrnehmung haften bleibt, ist eine tiefe Verunsicherung der Protagonisten während des Turniers, der Kapitän Uwe Gensheimer, 31, ein Gesicht gab. Die Leistungskurve des Linksaußens, den viele für den Weltbesten auf dieser Position halten, ging von Spiel zu Spiel nach unten, er stürzte in eine nie gesehene Formkrise. Selbst völlig freie Würfe und Siebenmeter, beides eine Spezialität des Mannheimers, vergab er kläglich. Gensheimer war aber beileibe nicht der einzige, der weit unter seinen Möglichkeiten blieb.