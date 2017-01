17. Januar 2017, 20:27 Uhr Handball Deutsche Handballer bangen um Torhüter Wolff









Gegen die unkonventionellen Handballer aus Saudi-Arabien erreicht Deutschland das erste Etappenziel der WM. Doch Andreas Wolff verletzt sich an der Hüfte.

Von Joachim Mölter, Rouen

Drei Wurf, drei Treffer - auf dem Rummelplatz gibt's dafür einen Hauptpreis, bei einer Handball-Weltmeisterschaft reicht das nicht mal für einen Trostpreis in Form von anerkennenden Worten. "Das war eine gute Regenerationseinheit, mehr war das nicht", fasste Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), das Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien zusammen, das die deutsche Auswahl am Dienstag in der Kindarena von Rouen 38:24 (21:13) gewonnen hatte. Nur für Torhüter Andreas Wolff war es keine Erholung: Der 25-Jährige vom THW Kiel landete bei einer Abwehraktion in der Schlussphase hart auf dem Boden und erlitt dabei eine Prellung der Gesäßmuskulatur. Er humpelte vom Spielfeld, fällt aber nach Angaben der medizinischen Abteilung des DHB nicht aus. Die Saudis hatten den zunächst im deutschen Tor stehenden Silvio Heinevetter zwar gleich mit ihren ersten drei Würfen überlistet, nach drei Minuten stand es 3:3. Doch danach strafften die deutschen Handballer nur ein wenig ihre Muskeln, und das genügte schon, um den Sieg und die Achtelfinal-Teilnahme zu sichern. In den verbleibenden Vorrundenpartien gegen Weißrussland (Mittwoch) und Kroatien (Freitag, jeweils 17.45 Uhr/handball.dkb.de) geht es jetzt um den Gruppensieg und alle damit verbundenen Annehmlichkeiten wie kürzere Reisen und leichtere Gegner. So einen leichten wie Saudi-Arabien werden die DHB-Akteure freilich nicht mehr bekommen: "Der Stellenwert solcher Spiele ist begrenzt", hatte Hanning schon vor der Partie gegen den Außenseiter gesagt. Trainer Dagur Sigurdsson hatte das ähnlich gesehen: "Ich erwarte, dass wir gewinnen, es muss aber nicht mit 20 Toren Differenz sein", wie am Sonntag gegen Chile (35:14). Linksaußen Rune Dahmke war sich bewusst: "Es kann schnell nach hinten losgehen, wenn man es nicht fokussiert angeht." Wenn ihm die ersten WM-Tage nämlich eins gezeigt hatten, dann das: "Hier sind Mannschaften konkurrenzfähig, die das vor ein, zwei Jahren noch nicht waren."

Die Südamerika-Vertreter Chile (32:28 gegen Weißrussland) und vor allem Brasilien (28:24 gegen den WM-Dritten und Olympia-Vierten Polen) hatten gezeigt, dass sie mittlerweile gegen europäische Teams nicht nur mithalten, sondern sogar gewinnen können. Auch die Saudis hatten bislang mehr Gegenwehr geleistet als erwartet. Bei der WM 2015 in Katar waren sie beispielsweise den deutschen Handballern noch 19:36 unterlegen gewesen, in Frankreich machten sie nun den Kroaten (23:28) und den Weißrussen (26:29) deutlich mehr zu schaffen.