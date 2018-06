6. Juni 2018, 20:22 Uhr Handball Auszeit mit Beifall

Deutschlands Frauen siegen beim Abschied ihrer Kapitänin Anna Loerper in der Münchner Olympiahalle. Bundestrainer Henk Groener überlegt sich etwas Besonderes.

Von Joachim Mölter

Es war gut, dass sie beim Deutschen Handballbund (DHB) eine Stunde Pause eingeplant hatten zwischen den Länderspielen der Frauen gegen Polen (30:29) und der Männer gegen Norwegen (bei Redaktionsschluss nicht beendet) am Mittwochabend in München. Denn die brauchten sie, um all die Spielerinnen gebührend zu verabschieden, die in der abgelaufenen Saison ihre Karriere in der DHB-Auswahl beendet haben. Ein ganzes Dutzend Nationalspielerinnen war ja gleich nach dem Achtelfinal-Aus bei der Heim-WM im Dezember zurückgetreten, die Kapitänin Anna Loerper, 33, hatte sich vom neuen Bundestrainer Henk Groener überreden lassen, zumindest noch bei der Qualifikation für die EM im Dezember in Frankreich mitzuhelfen. Die haben die deutschen Handballerinnen in der vorigen Woche geschafft, "die Pflicht ist erfüllt, jetzt kommt die Kür", resümierte Loerper vor ihrem Abschied.

Die Spielgestalterin der SG BBM Bietigheim war die einzige der Geehrten, die auf dem Parkett der Olympiahalle noch im verschwitzten Trikot ihr Abschiedsgeschenk entgegennahm, für insgesamt 246 Einsätze, die drittmeisten in der Geschichte der DHB-Frauen. Nur die Leipzigerin Grit Jurack (306) und die Berlinerin Michaela Erler (285) haben noch mehr auf ihrem Konto.

Abgesehen von der Oldenburgerin Angie Geschke, 33, hat Bundestrainer Groener jetzt nur noch Spielerinnen in seinem Kader, die in den 1990ern geboren sind, also höchstens 28 Jahre zählen. "Es sind viele Talente nachgerückt, die noch viele Erfolge feiern werden", glaubt Loerper. Die Rasselbande, die sie zurücklässt, deutete am Mittwoch zumindest an, zu was sie in der Lage ist.

Am Ende liegt zufällig die deutsche Mannschaft vorne

Gegen Polen, einen möglichen Gegner bei der bevorstehenden EM, entwickelte sich ein munteres Spielchen, es ging hin und her, her und hin. Erst führten die Polinnen mit drei Toren (9:6/19.), dann die Deutschen (14:11/26.), dann war Halbzeit (15:14), danach führten die Deutschen erneut (18:15/ 35.), dann die Gäste noch mal mit zweien (23:21/43.); in der letzten Viertelstunde einigten sich die Teams dann auf den Rhythmus Führung-Ausgleich-Führung-Ausgleich. Wobei zufällig die deutsche Mannschaft vorne lag, als die 60 Spielminuten um waren. Die 7000 Zuschauer sahen etliche Paraden der jungen Torhüterin Dinah Eckerle, 22; sie sahen schöne Spielzüge und noch viel mehr Tempogegenstöße, aber sie sahen auch allerlei Abspiel- und Schrittfehler, bei denen man die fehlende Abstimmung merkte. Zwischen einzelnen Spielerinnen, aber auch bei den Spielerinnen selbst, bei denen die Gedanken mitunter schneller waren als die Hände und Füße. Oder umgekehrt eben.

"Die Taktik war heute nicht wichtig", sagte Groener. Nach einer langen Saison und dem dritten Spiel innerhalb einer Woche staunte der Niederländer über das hohe Tempo, das sein Team immer noch gehen konnte. Aber am bedeutsamsten war für ihn an diesem Mittwochabend in der Münchner Halle: "Es gab viele Emotionen." Dazu hatte er auch beigetragen, mit einer Auszeit 91 Sekunden vor Schluss. Bei der überließ er seiner Kapitänin Anna Loerper das Spielfeld, das Publikum verabschiedete sie stehend mit Beifall. Aber wie man das so macht als Kapitänin: Sie ging nicht gleich von Bord, sie spielte die Partie ordentlich zu Ende. Und ihre jüngeren Mitspielerinnen sorgten dafür, dass sie den Ball in den Händen halten durfte, als es vorbei war. Joachim Mölter