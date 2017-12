27. Dezember 2017, 15:15 Uhr Handball Als verlasse Lewandowski die Bayern









Petar Nenadic hat am Dienstag sein letztes Spiel für die Füchse Berlin bestritten - nach der EM im Januar wechselt er zum ungarischen Serienmeister Veszprem.

Für Berlin war Nenadic ein wichtiger Spieler, gerade jetzt, da sich die Meisterschaftschancen der Füchse erstmals im realistischen Bereich bewegen.

Mit Veszprem hat der Serbe die Chance, Champions League zu spielen. Die Berliner wussten schon länger, dass sie ihn wohl nicht halten können.

Von Ralf Tögel

Velimir Petkovic geht ein paar Schritte zum Ende der Bank und streicht Petar Nenadic übers Haar. Fast zärtlich, wie ein Vater dem Sohn. Es ist das Zeichen, dass er noch mal ran muss, arbeiten. Nenadic streift sein Handtuch von den Schultern und trabt aufs Spielfeld. Der Serbe ist Handballer von Beruf, ein sehr guter Handballer. Freiwurf, Nenadic bekommt den Ball, ein Blick, ein Schlagwurf, Tor. Jeder wusste, dass der Spielgestalter der Füchse Berlin werfen wird. Nur: Es war nicht zu verhindern. Nenadic ist der Mann im Berliner Team für die wichtigen Treffer.

Oft genug fällt auf, dass der Serbe quasi im Alleingang Partien für die Füchse noch einmal herumreißt. Jüngst hatte er die bis zu diesem Wochenende auf Rang zwei in der Tabelle vorgestoßenen Berliner zum 27:23-Sieg beim wiedererstarkten HC Erlangen geführt. Am Dienstag rettete Nenadic mit neun Toren - darunter zwei Siebenmetern kurz vor Ende - das 23:23 (11:16) gegen den SC Magdeburg, der fast durchgehend in dieser Partie geführt hatte.

"Lieber einen zufriedenen Nenadic bis Januar als einen unzufriedenen bis Saisonende."

No-Look-Pässe über den Kopf zum Kreisspieler, Würfe, mit denen niemand rechnet, aus unmöglichen Positionen, in wichtigen Momenten, das Repertoire des 31-Jährigen ist beeindruckend. Wenn eine Mannschaft einen Regisseur hat, der seine Nebenleute einsetzt, Chancen kreiert, Spielzüge einleitet, die gegnerische Abwehr überrascht, das Tempo diktiert, hat sie Glück. Wenn dieser Spielgestalter auch noch torgefährlich ist, wird er zum entscheidenden Faktor.

Nenadic ist nicht nur mit einem guten Auge gesegnet, er hat diesen glasharten Wurf, den er aus dem Sprung, verzögert, aus dem Lauf oder aus dem Stand abfeuern kann. In der Saison 2015/16 war der Serbe Torschützenkönig in der Bundesliga, die als die beste Liga der Welt gilt. Mehr muss man nicht wissen, um seine Rolle im Team der Füchse zu beschreiben. Als er vor knapp zwei Wochen im Spiel gegen den Meister aus Mannheim, die Rhein-Neckar Löwen, gesperrt war, verlor Berlin klar mit 23:37.

Jetzt ist EM-Pause, fast das gesamte Füchse-Team wird sich in alle Winde zerstreuen und zu den Nationalteams reisen. Nenadic ist in der serbischen Auswahl gesetzt. Aber er wird nicht zurückkehren nach Berlin. Er wird nach der Europameisterschaft nach Veszprem reisen, er wechselt zum ungarischen Serienmeister. Man darf sich das in etwa so vorstellen, als ob der FC Bayern Robert Lewandowski in der Winterpause veräußern würde, vielleicht müsste man sogar noch Thiago Alcántara drauf packen.

Wie kann ein Klub einen derart wichtigen Spieler ziehen lassen? Gerade jetzt, da sich die Meisterschaftschancen der Füchse erstmals im realistischen Bereich bewegen? Denn die Liga ist ausgeglichen wie lange nicht, Kiel hat bereits elf Minuspunkte, und die Mannschaften auf den Verfolgerplätzen zwei bis sieben liegen nur wenige Zähler auseinander. Auch die Füchse haben beste Chancen auf einen Top-Rang.