28. April 2018, 17:54 Uhr Hamburger SV "Wir sind noch lange nicht tot"

Lewis Holtby: Darf mit dem HSV noch weiter an einen Verbleib in der Bundesliga glauben

Nach dem 3:1 (2:0) am drittletzten Spieltag beim VfL Wolfsburg ist der HSV tatsächlich noch nicht abgestiegen.

Die Wolfsburger präsentierten sich arg verunsichert - voller Angst vor einem erneuten Relegationsszenario. Ihnen droht nun ein Chaos im Saisonendspurt.

Von Carsten Scheele , Wolfsburg

Die Angst vor dem Frust der HSV-Fans war groß. Die Polizei erwartete die Hamburger schon am Bahnhof mit Hundertschaften, in der Wolfsburger Arena gab es vorsichtshalber nur alkoholfreies Bier. Würde der Hamburger SV an diesem Nachmittag fast sicher absteigen, so die Befürchtung, würde der Frust schnell in Krawalle umschlagen.

Doch dann dieses Bild: Die HSV-Fans jubelten und sangen; vor der Kurve der Auswärtsfans baute sich Lewis Holtby auf, haute sich mit der Hand auf die Raute auf dem Trikot, schrie seinen Jubel heraus. "Niemals zweite Liga", schallte es ihm aus Tausenden Kehlen entgegen.

Nach dem 3:1 (2:0) am drittletzten Spieltag beim VfL Wolfsburg ist der HSV tatsächlich noch nicht abgestiegen. Ganz im Gegenteil: Zwei Punkte plus das schlechtere Torverhältnis muss der HSV an den beiden verbleibenden Spieltagen aufholen; für einen Klub, der schon als künftiger Zweitligist galt, eine alles andere als schlechte Situation. "Wir sind noch lange nicht tot", jubilierte Torschütze Holtby am Sky-Mikrofon.

Weil der HSV gewinnen musste, hatte Trainer Christian Titz im Sturm fast alles aufgeboten, was der Kader hergab. Bobby Wood stürmte mittig, dahinter sollten Filip Kostic, Holtby und Aaron Hunt zuarbeiten. Und der bloß 1,63 Meter kleine Tatsuya Ito, von ihm würde noch zu reden sein. Hamburg begann nervös, aber engagiert, einmal legte Woods den Ball nach einer Hunt-Flanke deutlich am Tor vorbei (8.). Nach einer Viertelstunde war es wieder diese Kombination: Hunt auf Woods, der überlupfte VfL-Keeper Koen Casteels, in der Mitte rettete aber Felix Uduokhai (15.).

Die Wolfsburger präsentierten sich arg verunsichert - voller Angst vor einem erneuten Relegationsszenario. Trainer Bruno Labbadia hatte in Daniel Didavi und Yunus Malli in diesem wegweisenden Spiel seine Kreativzentrale auf der Bank gelassen. Nach zehn Minuten musste auch Marcel Tisserand mit schmerzendem Oberschenkel vom Feld. Renato Steffen hatte anfangs die beste Gelegenheit, doch er drosch den Ball aus fünf Metern wuchtig über die Latte (13.). Dann gehörte das Spiel wieder dem HSV.

Die Liste der Spieler, die in Hamburg mittlerweile als Retter bezeichnet werden, ist lang. Pierre-Michel Lasogga ist dabei, Marcelo Diaz auch, zuletzt Luca Waldschmidt. Sie alle haben den HSV mit ihren Toren in früheren Jahren vor der Zweitklassigkeit bewahrt; an diesem Samstag war es der kleine Japaner Ito, der einiges dafür tat, künftig in dieser Reihe genannt zu werden.

Stürzt dafür der VfL ins Chaos?

An beiden Lebenszeichen kurz vor der Pause war Ito direkt beteiligt. Erst zwang er Wolfsburgs Joshua Guilavogui im Strafraum ins Laufduell, als ihm der Franzose dann tölpelhaft den Weg verstellte, trat Woods zum berechtigten Elfmeter an. Er verlud Casteels, das 1:0 (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte flankte Ito dann behutsam in den Lauf von Holtby, der den Ball mit dem Kopf ins Netz verlängerte (45.). Jetzt brüllten alle Hamburger, die Wolfsburger Fans verabschiedeten ihre Spieler mit Pfiffen in die Halbzeit.

Dem VfL droht diese Spielzeit noch ins Chaos zu entgleiten. Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, am Freitag wurde zudem noch Sportchef Olaf Rebbe freigestellt. Die Saison könnte für den vom Autobauer VW kräftigst aufgepeppelten Klub noch auf dem direkten Abstiegsplatz enden: Die beiden verbleibenden Spiele in Leipzig und gegen Köln werden zu echten Endspielen.

Daran hat auch Trainer Labbadia seinen Anteil, der die Mannschaft nach seiner Amtsübernahme kaum stabilisieren konnte. Dass der HSV die Punkte relativ problemlos entführen konnte, lag auch an Labbadias vorsichtiger Aufstellung. Zwar brachte er in der zweiten Halbzeit noch Josip Brekalo und Malli, das Offensivspiel wurde aber kaum besser. Einmal rutschten Origi und Uduokhai gemeinschaftlich an einer Blaszczykowsky-Flanke vorbei (60.). Auf der anderen Seite verpasste Kostic per Seitfallzieher sogar das mögliche 3:0 (72.).

Doch es wurde nochmal kitzelig. Nach dem sogar für den Torschützen Brekalo überraschenden Anschlusstreffer - sein Freistoß war an Freund und Feind vorbei ins Tor gehoppelt (78.) - hatte der HSV noch bange Minuten zu überstehen. Noch ein Wolfsburger Tor, und der Hamburger Abstieg wäre wieder ein gutes Stück wahrscheinlicher gewesen. Doch der Hamburg bekam noch einen Elfmeter, Kostic scheiterte zunächst an Casteels, doch Waldschmidt machte im Nachschuss alles klar (90.).

Verliert Mainz am Sonntag gegen Leipzig, ist für Hamburg mit zwei Siegen in Frankfurt und gegen Mönchengladbach sogar der direkte Klassenerhalt noch möglich. Und der HSV wäre endgültig unkaputtbar.