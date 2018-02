19. Februar 2018, 18:59 Uhr Hamburger SV Wie Tönnies oder Hoeneß

Der neue Präsident Bernd Hoffmann will Einfluss nehmen und plant personelle Umbauten - auch über die sportliche Leitung wird diskutiert.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Ein Redner hat Bernd Hoffmann aufgefordert, seinen Mitgliedsausweis abzugeben und das Zelt an der Trabrennbahn zu verlassen, in dem die Mitgliederversammlung des Hamburger SV e.V. stattfand. Und als nach knapp sieben Stunden das Ergebnis der Präsidentenwahl bekannt gegeben wurde, skandierte eine Gruppe: "Hoffmann raus, Hoffmann raus."

Hoffmanns Klientel blieb aber auch nicht stumm: "So sehen Sieger aus", intonierten sie freudig. Deutlicher hätte man die Zerrissenheit dieses Vereins nicht darstellen können. Der frühere Vorstandsvorsitzende Hoffmann hatte den Wahlgang mit 51,09 Prozent Stimmen, also 25 Stimmen mehr von 1159 gegenüber dem alten Amtsinhaber Jens Meier gewonnen.

Der raue Ton bei der Debatte, bei der es zuweilen "unter die Gürtellinie" ging, wie Hoffmann feststellte, hat den 55-jährigen Diplomkaufmann nicht wirklich gestört. Das kennt er noch von seiner Zeit als Vorstandschef. Beliebt war er beim HSV nie.

Der Aufsichtsrats-Vorsitz soll Hoffmann die nötige Macht geben

Womöglich haben ihm die 1:2-Niederlage am Samstag gegen Leverkusen und der immer näher rückende erste Abstieg aus der Bundesliga die entscheidenden Stimmen gebracht. Man ist derart verzweifelt über die seit Jahren anhaltende Abwärtsspirale, dass sich viele Mitglieder weniger an die Fehler des machtbewussten Hoffmann erinnern wollten als an jene 78 Europacup-Spiele, die der HSV in seiner Amtszeit zwischen 2003 und 2011 erlebt hat.

Auf jeden Fall hat Hoffmann für die Mehrheit der anwesenden Mitglieder offenbar den richtigen Ton getroffen: "Ich halte Kontinuität in dieser Situation für die falsche Strategie", sagte er, man werde "alles in der AG auf den Prüfstand stellen". Wichtig sei, dass künftig auf sieben bis acht Positionen die richtigen Persönlichkeiten sitzen. Das reiche vom Vorstandsvorsitzenden über den Sportvorstand bis zum Chefscout. "Die Herzkammer des e.V. schlägt am Ende in der Fußball AG", rief Hoffmann. Die AG gehört zu 76,19 Prozent dem Breitensportverein HSV, der sich aber vornehmlich über die Fußballer definiere. Zudem brauche der Klub "Visionen".

Der Visionär will Hoffmann gerne sein. Doch wie viel Einfluss wird er als Präsident, der nicht am operativen Geschäft teilnehmen darf, wirklich haben? Seine Idee ist, einmal so viel Gewicht zu haben wie die Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies bei Schalke 04 oder Uli Hoeneß beim FC Bayern. Doch noch ist er nicht einmal Aufsichtsratschef der AG. Zwölf Tage zuvor wurde das neue sechsköpfige Gremium bestimmt, in dem der HSV-Präsident Meier nur stellvertretender Vorsteher war, während der neu aufgenommene Wirtschaftsprüfer Michael Krall als Chef gewählt wurde. Abgesehen davon, dass dies eine klassische HSV-Posse ist (oder ein "Foulspiel", wie Hoffmann es nannte), muss er sich nun mit Krall um den Vorsitz streiten. Denn eines hat Hoffmann klar gemacht: "Ich bin nicht einer von Sechs." Er wolle "ordnend eingreifen" in die AG.

Und er hat Ideen, um die "Qualität der Entscheidungen", die seit Jahren das große Problem sind, zu verbessern: "Wir sind in einigen Bereichen nicht wettbewerbsfähig aufgestellt", analysierte er. Heißt: Der glücklose Sportdirektor Jens Todt könnte durch einen Sportvorstand ersetzt werden. Diesen neuen starken Mann könnte der Aufsichtsrat festlegen, wenn er dem Vorstand angehört - laut Kicker ist Ex-Köln-Manager Jörg Schmadtke ein Kandidat.

Auch Klubchef Heribert Bruchhagen ist ein Thema, aber auch da hat Hoffmann mit Aufsichtsrats-Entscheidungen zu tun: Denn Bruchhagens Vertrag wurde kürzlich bis 2019 verlängert, obwohl er auf der Versammlung eingestand, er habe die Mannschaft falsch eingeschätzt und sein Vorhaben, den Gehaltsetat zu senken, deutlich verfehlt. Auch die Neu-Aufstellung würde wieder viel kosten. Das könnte, wie seit Jahren, nur mit Finanzspritzen von Investor Klaus-Michael Kühne verwirklicht werden. Also so, wie "Supporters"-Chef Timo Horn den HSV gerade beschrieb: Der Klub erinnere ihn an einen "verzogenen Yuppie, der nichts auf die Reihe bringt, dank Papas Kohle aber mit dem Porsche durch die Straßen düst und auf dicke Hose macht".

Hoffmann, der Kühne 2010 beim HSV ins Boot holte, kann die "Unzufriedenheit" des Gönners verstehen. Sollte er Kühne noch einmal für einen Neuanfang gewinnen, reichen aber die 24,9 Prozent Klubanteile, die der HSV derzeit an Investoren verkaufen darf, nicht aus. Auch das könnte zu heftigen internen Kämpfen führen.

Finanzvorstand Frank Wettstein versuchte die von Hoffmann geschürte Angst zu nehmen, man bekomme womöglich wegen der wirtschaftlichen Lage keine Lizenz für die kommende Saison. Trotz Verbindlichkeiten von mehr als 100 Millionen Euro sei "ligaunabhängig" die Lizenz sicher. Hoffmann rechnet durchaus mit einem Abstieg: Der Verein sei 130 Jahre alt, und "eine Runde in der zweiten Liga" würde man auch überstehen.