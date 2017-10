30. Oktober 2017, 14:00 Uhr Hamburger SV Küsschen in Krisenzeiten









Mit Fiete Arp und Tatsuya Ito hat der HSV zwei hoffnungsvolle Talente im Team.

Arp schießt gegen Hertha sein erstes Tor, der Klub verliert dennoch 1:2. Und rutscht tiefer in die Krise.

Von David Joram, Berlin

Fiete Arp ist 17 Jahre alt, Tatsuya Ito immerhin schon 20. Beide wirken gerade ziemlich fehl an ihrem Fußball-Arbeitsplatz, den eine schwarz-weiße Raute und die Grundfarbe blau prägen. Viel Tradition steckt da drin, viel Nostalgie, aber auch eine gewisse Schwere, die wieder mal um sich greift beim so stolzen Hamburger Sport-Verein. Arp und Ito, zwei Talente, über deren Besitz die Hamburger sehr glücklich sind, tangiert das alles weniger.

Sie wirken eher beschwingt und tun das, was sie können: eingewechselt werden und ordentlich Fußball spielen. Arp schoss beim 1:2 des HSV bei Hertha BSC sein erstes Bundesliga-Tor. Den Ball traf er in der 73. Minute volley so präzise, dass Hertha-Torwart Rune Jarstein nur zuschauen konnte, wie das Spielgerät von der linken Innenseite des Berliner Torpfostens ins Netz rauschte. Arp ist damit der erste Bundesliga-Torschütze, der in diesem Jahrtausend auf die Welt kam.

Und Ito? Der weckte mit seinen frechen Dribblings sogar die eigenen Mitspieler auf, die zuvor mehr oder weniger über den Rasen des Berliner Olympiastadions geschlafwandelt waren. Plötzlich war da ein Kreativspieler, der Räume schuf und Spielfreude verströmte, Dinge, die dem HSV nicht erst seit dieser Saison grundsätzlich abhanden gekommen zu sein schienen.

Mit der Miene eines grimmigen Seefahrers

Aber auch Arp und Ito, die Trainer Markus Gisdol nach 56 Minuten im Doppelpack aufs Feld schickte, reichen derzeit nicht, um all die Schwächen zu kompensieren, die eine mut-, rat- und kopflos agierende Hamburger Restelf in Berlin offenbarte. Nach dem achten sieglosen Spiel in Serie, darunter sieben Niederlagen, wächst der Druck - natürlich auch auf den Trainer. Bei einem Bundesliga-Dino wie dem HSV geht das gar nicht anders. Markus Gisdol, der 48-jährige Schwabe, der aktuell die Hamburger anleitet, weiß das am besten.

Um das Umfeld zu beruhigen, müsste seine Elf vor allem mal gewinnen, am besten mehrmals. Weil es danach nicht aussieht, hat Gisdol selbst die Initiative ergriffen: "Ich, als Trainer werde den Druck auf die Mannschaft erhöhen, auf sonst niemanden", hat Gisdol nach dem Berliner 1:2 gesagt; mit einer Miene, wie sie sonst nur alte, grimmige Seefahrer pflegen. Von "strengeren Maßstäben", die er ansetzen wolle, sprach Gisdol noch, und von "anderen Wegen, die Dinge anzugehen".

Gisdol stellte die Mannschaft damit vor sich. Man könnte auch sagen: Er versteckte sich hinter ihr.