In der Champions League steigt an diesem Abend das Hinspiel des ersten Halbfinals.

Real Madrid empfängt Atlético zum Stadtduell - bei Atlético soll wieder Antoine Griezmann die Tore machen.

Wie gut ist Real nach einem mühevollen Auftritt in der Liga?

Von Javier Cáceres

Wie sich die Dinge doch manchmal fügen: Am Dienstag begeht Madrid seinen regionalen Feiertag, erinnert wird an den Aufstand gegen die napoleonischen Truppen, knapp 200 Jahre ist das alles her. Es könnte also kaum einen besseren Tag geben, um das erste Halbfinale der diesjährigen Champions League auszutragen, denn im Bernabéu-Stadion steht das Duell zweier Mannschaften aus der spanischen Hauptstadt an: Real Madrid empfängt Atlético, den lästigen - und gefürchteten - Nachbarn aus dem Süden der Kapitale (20.45 Uhr, ZDF und Sky live).

Gefürchtet ist er weniger wegen der bisherigen Duelle in der europäischen Königsklasse. Vier Mal ist man sich dort begegnet, und immer ging Real Madrid als Sieger vom Platz. 1959 benötigte Real ein Entscheidungsspiel, um ins Finale gegen Stade Reims einzuziehen, das die Mannschaft um Alfredo Di Stéfano selbstredend gewann.

Zuletzt sah man sich zweimal im Finale, in beiden Fällen siegte Real Madrid: 2014 verlor Atlético in Lissabon nach Verlängerung (1:4), 2016 schrammte Atlético im Elfmeterschießen von Mailand am ersten Henkeltopf der Klubgeschichte vorbei.

Zwischendrin begegnete man sich im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2014/15, einem torlosen Unentschieden im Hinspiel folgte ein 1:0-Triumph für Real im Bernabéu-Stadion. Schütze des Tores: der heutige Leverkusener Javier "Chicharito" Hernandez (86. Minute). "Das ist eine extra Motivation für uns", sagt der mittlerweile auch schon 33-jährige Fernando Torres, der aus dem Nachwuchs von Atlético stammt. Und der die Sehnsucht der Anhänger besser kennt als jeder andere des Atlético-Teams: endlich den Champions-League-Pokal zu gewinnen.

Nicht wenige, die es mit Real Madrid halten, hätten im Halbfinale lieber gegen Juventus Turin gespielt. Zwar hat Real gegen Atlético in der Hinserie der spanischen Liga mit 3:0 gewonnen, aber das war zu einem Zeitpunkt, da bei Atlético noch reichlich Selbstzweifel zu spüren waren. Nun sind sie verflogen; erst recht nach dem bisher letzten Duell.