31. Oktober 2017, 15:36 Uhr Hängende Spitze Rot wegen Tribünen-Beleidigung









In England sieht ein Torwart die rote Karte für unerlaubtes Pinkeln. Dabei hätte es eine einfache Lösung des Problems gegeben.

Glosse von Klaus Hoeltzenbein

Es ist wohl an der Zeit, dass sie sich beim englischen Siebtligisten Salford City endlich mit den Wirkkräften der Sägepalme befassen. Zwar ist es eigentlich ein Vorrecht der Jugend, nix über die Sägepalme wissen zu müssen, aber wenn sich die Dinge derart zuspitzen wie offenbar am Samstag im Norden Englands, dann steigt der Druck auf die medizinische Abteilung, den Teamerfolg nicht fahrlässig zu gefährden. Via "Twitter" erreichte die Nachricht globale Relevanz, dass Max Crocombe vom Platz gestellt wurde, nicht wegen der üblichen Vergehen wie Blutgrätsche, Ohrfeige oder weil er dem Schiedsrichter an die Wäsche ging, sondern weil sich der Neuseeländer eigenmächtig eine Pinkelpause genehmigt hatte. Der Vorfall ist aktenkundig, er sei sogar der Polizei gemeldet worden.

So jedenfalls berichtet es die Deutsche Presse-Agentur, die zudem einen gewissen Colin Baker vom gastgebenden Klub Bradford Park Avenue wie folgt zitiert: "Er wurde zweimal gewarnt, es nicht zu tun, und trotzdem hat er es gemacht und gepinkelt." Nicht auf den Rasen, so viel Zeit war dann doch, dass Crocombe noch an die Tribünenseite eilte, um seine Notdurft zu verrichten. Gerätselt wird aber, ob er das Wasser nicht doch bis Abpfiff hätte halten können, schließlich lief schon die 86. Minute, in der der Schiedsrichter sich genötigt sah, die Flucht vom Feld zu sanktionieren.

Sicher handelte Crocombe in bestem Sinne, um sich noch einmal fit zu machen und mitzuhelfen, einen 2:1-Vorsprung über die Zeit zu retten. Das gelang zwar auch ohne ihn, trotzdem bleibt die Frage, wie Vorsorge getroffen werden kann, dass sich so ein Malheur nicht wiederholt. Von der Sägepalme heißt es, ihre Früchte, die Basis vieler Arzneien sind, würden den Harndrang lindern. Da das aber eher was für die Älteren und Crocombe gerade mal 24 ist, sei ihm ein Schritt zurück empfohlen: Windeln! Sieht keiner, merkt keiner, tragen Ausdauersportler auch. Und da die Dinger selbstklebend sind, bleibt es ihm sogar erspart, von den Kollegen schief gewickelt zu werden.