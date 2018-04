15. April 2018, 17:09 Uhr Großer Preis von China Völlig durchgedreht im Dreikampf

Sebastian Vettel wird von Max Verstappen abgeräumt und muss sich am Ende mit dem achten Rang begnügen.

Das Rennen gewinnt überraschend der Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo.

Hier geht es zu den Ergebnisse und zum WM-Stand der Formel 1.

Von Philipp Schneider

Lange suchen musste er nicht, schon kurz nach der Zieldurchfahrt hatte Sebastian Vettel den Mann gestellt, der ihm das Rennen vermiest hatte, noch in der Boxengasse traf er auf Max Verstappen, den hin und wieder mal uneinsichtigen Niederländer. Vettel und Verstappen standen sich gegenüber. Sie stierten sich aber nicht an wie Henry Fonda und Charles Bronson am Ende von Sergio Leones Western "Spiel mir das Lied vom Tod", sie plauderten einfach. Der Showdown fiel aus, weil der hin und wieder mal uneinsichtige Verstappen eine Woche nach seinem Crash mit Lewis Hamilton in Bahrain unheimlich einsichtig war.

"Ich bin sauer, das Rennen war am Ende scheiße. Hab' mit Seb geredet: Es war meine Schuld", sagte Verstappen.

Dem war wenig hinzuzufügen. Auch nicht von Vettel, der beim Großen Preis von China von der Pole Position gestartet war und die längste Zeit vor seinem WM-Rivalen Hamilton gelegen hatte. Ein zu spät angesetzter Reifenwechsel vertrieb ihn zunächst von der Spitze des Feldes, ehe ihn zwölf Runden vor Schluss dieser extrem unterhaltsamen Sause in Shanghai Verstappen von der Strecke räumte: bei einem wirklich hyperaktiven Vorhaben, sich am Ende der langen Geraden auf der Innenseite der Spitzkehre an Vettel vorbeizuschieben. Verstappens Red Bull traf den Ferrari an der Seite, beide Autos drehten sich, die Fahrer verloren Plätze, Vettels Rennwagen wurde beschädigt, er rutschte von Rang zwei auf sieben ab, wurde am Ende Achter. "Man hat gesehen, dass es auf seine Kappe geht. Im Endeffekt hat es unser beider Rennen zerstört", klagte Vettel, "ich hatte Glück, überhaupt noch weiter fahren zu können."

Vettels Glück war zudem, dass sich auch Hamilton nicht sehen ließ auf dem Podium von Shanghai. Der Weltmeister, der ein düsteres Wochenende in China erlebte, wurde nur Vierter - hinter dem Sieger Daniel Ricciardo sowie Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen. Den Schampus verspritzten Fahrer aus drei unterschiedlichen Teams, von Red Bull, Mercedes und Ferrari. Drei Fahrer, die in ihren Garagen entweder als Helferchen behandelt werden, oder sich regelmäßig anhören müssen, dass der jüngere Kollege doch wesentlich talentierter sei als man selbst. Insofern hat Daniel Ricciardo, der acht Jahre älter ist als Verstappen, 20, seinen Sieg in Shanghai ganz besonders genossen. "Ich gewinne keine langweiligen Rennen", sagte der Australier nach der sechsten Zieldurchfahrt als Führender in seiner Karriere. Fürwahr.

Sein Resultat sei ein "Desaster", sagte Hamilton: "Irgendwas ist passiert." Die Frage ist nur: was?

Die drei überraschenden Gäste auf dem Podium taugten auch als Sinnbild für die gerade einmal drei Rennen alte Saison, bei der sich abzeichnet, dass sie alles andere als langweilig werden dürfte. Diesmal boten Verstappen und Ricciardo eine Vorstellung, die von den Konkurrenten genauestens studiert werden wird: Sie starteten von den Plätzen fünf und sechs und waren wegen ihrer aggressiven Zwei-Stopp-Strategie auf ihren frischeren Reifen gegen Ende des Rennens nicht zu halten.

Gibt es noch einen Dreikampf zwischen Ferrari, Mercedes und Red Bull?

Bei Mercedes hatten sie bislang zu keiner Zeit der Saison den Eindruck hinterlassen, als hätten sie nicht auch in diesem Jahr wieder das schnellste Auto im Feld erdacht und produziert. Dieser Eindruck galt in Melbourne, er galt in Bahrain, er galt, obwohl Sebastian Vettel beide Rennen im Ferrari gewann. Hamilton wurde in all der Zeit nicht müde, immer wieder zu betonen, der technische Vorsprung auf die Scuderia zu Saisonbeginn sei weitaus geringer, als man meinen könne. Dann kam der Samstag. Von da an war alles anders.