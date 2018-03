25. März 2018, 09:20 Uhr Großer Preis von Australien Ein kleines Wunder verhilft Vettel zum Sieg

Sebastian Vettel gewinnt den Saionauftakt in Melbourne vor Weltmeister Lewis Hamilton.

Der deutsche Ferrari-Pilot profitiert dabei von den Fehlern des Haas-Rennstalls, der zwei Reifen nicht gescheit montiert bekommt.

Hier geht es zu den Ergebnissen in der Formel 1.

Von Philipp Schneider, Melbourne

Es ist seit diesem Sonntag ein bisschen luftiger in der Startaufstellung der Formel 1. Es gibt mehr Platz zum Flanieren, die sperrigen Grid Girls mit ihren gartenhaushohen Nummernstangen sind bekanntlich mit sofortiger Wirkung verbannt aus der Formel 1. Stattdessen gibt es nun die wesentlich handlicheren Grid Kids, also Mädchen und Jungs, zwischen sieben und zehn Jahren alt, die sich ganz brav zu den Fahrern stellten, als gegen sieben Uhr morgens in Melbourne die australische Hymne gespielt wurde.

Und so begann die neue Formel 1 Saison am Sonntag in Melbourne mit einer guten Nachricht: Erstaunlicherweise fand jeder Pilot auch ohne fachmännische Einweisung der sommerlich gekleideten Frauen die Parkbucht, die ihm nach der Qualifikation zugewiesen worden war.

Und als 90 Minuten später der Ferrari von Sebastian Vettel als Erster über die Ziellinie fuhr, da hatte diese noch junge Formel-1-Saison auch schon ihre erste Überraschung erlebt. Am Samstagabend hatten nur die kühnsten Anhänger der Scuderia noch auf Vettel gewettet. Nachdem Lewis Hamilton, der Weltmeister des Vorjahres, die Qualifikation mit einer Fabelzeit dominiert hatte und auf einer Runde fast sieben Zehntel schneller gewesen war als die Ferraris. Vettel hatte darauf mit Trotz reagiert: "Lewis kann gerne heute Party machen, morgen machen dann hoffentlich Kimi und ich Party", verkündetet Vettel. So kam es dann. Vettel gewann vor Hamilton - und Dritter wurde Räikkönen.

Am Ende eines kuriosen Rennens, in dem Vettel letztlich die Führung übernommen hatte, weil die Boxencrew des Haas-Rennstalls zwei Reifen nicht gescheit montierte. Doch der Reihe nach.

Vettels Hoffnung beruhte auf der pikanten Startaufstellung. Vorne parkte Hamilton, dahinter die Ferraris von Räikkönen und ihm - und daneben stand Max Verstappen, der sich am Samstag mit einem Fahrfehler um einen Platz in der ersten Startreihe gebracht hatte. Hamilton war also auf sich gestellt, weil sein Teamkollege Valtteri Bottas nach einem Qualifikations-Unfall, den er glimpflich, das Getriebe seines Silberpfeils aber nicht schadlos überstand, von Rang 15 ins Rennen ging.

Den Start gewinnt Hamilton souverän

Es hat in Melbourne schon zahlreiche Unfälle gegeben nach dem Start, vor 16 Jahren war Ralf Schumacher mit seinem BMW in den Ferrari von Rubens Barrichello gefahren, sein Wagen hob darauf ab und flog durch die Luft. Am Sonntag blieb alles vergleichsweise unspektakulär.

Kevin Magnussen, der mit seinem Haas von Position fünf ins Rennen ging, zog gleich in der ersten Kurve vorbei an Max Verstappen, weil der seinerseits versucht hatte, Vettel zu überholen. In Kurve drei zuckte Räikkönen einmal zur Seite, um zu einem Überholmanöver anzusetzen, mehr geschah allerdings nicht zu Beginn. Das erste schöne Überholmanöver zeigte Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo, der wegen Missachtung einer roten Flagge strafversetzt worden war, und von Position acht ins Rennen startete. In der fünften Runde zog er vorbei an Nico Hülkenberg.