16. Juni 2018, 09:39 Uhr Antoine Griezmann Wenn Fußballer theatralisch grübeln

Antoine Griezmann bleibt doch bei Atlético Madrid und geht nicht zum FC Barcelona.

Dies verkündete der Franzose in einer halbstündigen, überdramatisch inszenierten TV-Dokumentation.

Das Treuebekenntnis lässt sich Griezmann vergolden, satte 26 Millionen jährlich soll der Stürmer von nun bei Atlético kassieren.

Javier Cáceres, Sotschi

Vor ein paar Wochen, als Atlético Madrid die Europa League gewonnen hatte, konnte man erstmals sehen, dass sich bei Antoine Griezmann doch noch etwas getan hatte. Beim feierlichen Empfang im Rathaus von Madrid sprach Vereinspräsident Enrique Cerezo, und die Kameras fingen ein, wie Griezmann sich wand, als Cerezo auf ein Ereignis im Mai 2019 zu sprechen kam. Dann nämlich wird das Finale der Champions League im neuen Atlético-Stadion ausgetragen, und die ganze Körpersprache Griezmanns schien zu sagen, dass er dann unbedingt dabei sein will, um Atlético zum ersten Champions-League-Titel überhaupt zu verhelfen. Dass Griezmann so genau beäugt wurde, hatte damit zu tun, dass der FC Barcelona intensiv um seine Dienste buhlte. Seit Donnerstagabend steht fest: vergeblich. Griezmann kündigte an, bei Atlético zu bleiben, zu erheblich verbesserten Bezügen.

Die Art und Weise, wie Griezmann seine Entscheidung verkündete, war bemerkenswert. Nicht so sehr, weil er damit bis kurz vor Frankreichs WM-Start an diesem Samstag in Kasan gegen Australien wartete. Sondern weil er es in einer TV-Dokumentation tat, die unter dem Titel "La Decisión" so sehr vor Melancholie, Nachdenklichkeit, Selbstverliebtheit und unfreiwilliger Komik triefte, dass sie umgehend Hohn und Spott hervorrief - und auch Griezmanns Nationalmannschaftskameraden amüsierte: "Wir haben viel gelacht", sagte Frankreichs Torwart Hugo Lloris.

Griezmann vertraut auf Simeone und eine stärkere Mannschaft

Die wahrlich quälende Frage, ob er nun lieber jährlich 23 Millionen Euro beim FC Barcelona oder 26 Millionen Euro bei Atlético verdienen will (jeweils netto), war garniert von Filmsequenzen, in denen ihm mal die Stewardess eines Privatjets den Regenschirm hielt, Griezmann im Schöner-wohnen-Ambiente telefonierte, oder Boule spielte. Und natürlich durfte eine einminütige Szene nicht fehlen, in der er über seine Zukunft intensiver zu grübeln schien als weiland Albert Camus über das Schicksal des Sisyphos.

Am Ende des halbstündigen Films - einer Art Remake eines ähnlichen Werks über den NBA-Basketballer LeBron James von 2010 - löste Griezmann das Rätsel auf: "Ich bleibe", sprach der Franzose.

Einen der Gründe trug die Ehefrau bei einer der Beratungen vor: "Hier kannst du in die Geschichte eingehen. Dort (in Barcelona, Anm. d. Red. ) wirst du einer unter vielen sein." Entscheidend war, dass ihm Atlético-Trainer Diego Simeone versicherte, der Klub werde alles tun, um die Mannschaft so zu verstärken, dass der wichtigste Titel des europäischen Vereinsfußballs in die Atlético-Vitrinen gestellt werden kann. Das sehnt man allein schon deshalb herbei, weil der große Nachbar Real Madrid schon dreizehn Henkeltöpfe abschleppte, zuletzt drei in Serie - 2014 und 2016 nach Finalsiegen gegen Atlético.