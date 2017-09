17. September 2017, 10:25 Uhr Grand Prix von Singapur Die leuchtende Schlange









Seit zehn Jahren gibt es nun schon Nachtrennen in Singapur.

Das ist auch deshalb eine Erfolgsgeschichte geworden, weil das Event weniger exaltiert daherkommt wie in Moncao.

Von Elmar Brümmer, Singapur

Die Nacht erzählt die besten Geschichten, warum soll das in der Formel 1 anders sein? In der Natur dieser Sportart liegt es doch, die Dinge zu beschleunigen, meistens sogar auf die Spitze zu treiben. Deshalb haben sie sich von Anfang an gut verstanden, die Stadt des Meerlöwen und die Königsklasse. Beide verfolgen ein ähnliches "storytelling" - in dem es um Tempo, Triumph und viel Geld geht. So wurde 2008 der erste Nacht-Grand-Prix der Geschichte Wirklichkeit. Zum zehnten Mal wird heute ein Großer Preis von Singapur ausgetragen, beim Jubiläumsrennen steht Sebastian Vettel im Ferrari vor den Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo auf der Pole-Position. Und das große Geschäft auf Gegenseitigkeit geht weiter, der Vertrag wurde gerade um vier Jahre verlängert.

Die Vorzeichen für ein großes Rennen zum Jubiläum stehen gut nach einer Qualifikation, in der Sebastian Vettel im entscheidenden Moment die Vorteile seines Ferrari SF 70H auf dem winkligen Kurs ausspielen konnte. Er distanzierte, als es darauf ankam, die favorisierten Red-Bull-Fahrer um drei Zehntel. Sein großer Gegenspieler Lewis Hamilton kam mit dem Silberpfeil sogar nur auf den fünften Rang, der Brite muss wieder um die knappe WM-Führung (drei Pünktchen Vorsprung) bangen. "Ich weiß auch nicht, wo ich die Zeit hergeholt habe, das ist unglaublich. Bis dahin war es schwierig für uns, aber plötzlich war das Auto einfach voll da, und ich konnte mit ihm machen, was ich wollte. Einfach phänomenal", sagte der Heppenheimer, als er nach seinem spontanen Dauer-Jodler im Cockpit wieder zu Atem gekommen war.

"Ferrari hat alles richtig gemacht", lobt Niki Lauda

Es ist erst seine dritte Pole-Position in dieser Saison, die 49. insgesamt - und auf dieser Piste schon die halbe Miete. Vorausgesetzt, er erwischt einen guten Start. Nach Hamiltons Runde, die 0,635 Sekunden langsamer war als die von Vettel, bilanzierte Mercedes-Teamaufsichtsrat Niki Lauda: "Ferrari hat alles richtiggemacht, und wir haben nun mal kein Auto für langsame Kurse."

Gutes Rennen, gute Show, aber für Chase Carey, den neuen Herren der Formel 1, war die Vertragsverlängerung schon das wichtigste Ereignis des Wochenendes. Vor Jahresfrist hatte der US-Amerikaner sein Amt angetreten, unter dem Riesenrad am Marina Bay Street Circuit war er zum ersten Mal in einem Fahrerlager gewesen, damals noch an der Seite von Bernie Ecclestone. Der Manager aus der Unterhaltungsindustrie hat sich längst emanzipiert, und harte Verhandlungen ist er aus Hollywood gewohnt. Ong Beng Seng, lokaler Hoteltycoon und Rennveranstalter in Personalunion, hatte Liberty Media bei den Verhandlungen lange zappeln lassen. Warum, das erklärt Handelsminister S. Iswaran: "Wir wollten erst mal sehen, wo die neue Formel 1 hinwill."

Die Richtung liegt genau auf der Linie von Singapur: näher an die Fans, größeres Unterhaltungsangebot. Vor und nach der Qualifikation am Samstagabend spielten Ariana Grande und Duran Duran, am Sonntag treten Seal und Calvin Harris auf. Der Besuch der Top Acts ist im Formel-1-Ticketpreis inklusive. "Das, was schon gut ist, besser machen", diktiert die New Strait Times den staatlich verordneten Anspruch für künftige rasende Nachtschichten. Die Rechnung geht trotzdem auf, von Anfang an. Über 40 000 internationale Besucher lockt das Flutlicht-Spektakel jedes Jahr nach Südostasien, in Hockenheim tut man sich schon schwer, überhaupt so viele deutsche Fans für sich zu gewinnen.