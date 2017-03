29. März 2017, 09:21 Uhr Golferin Lucy Li Mit 14 beim Major-Turnier









Lucy Li ist erst 14 - doch die junge Golferin leistet Erstaunliches.

Nun hat sie sich für ein großes Turnier qualifiziert: für die ANA Inspiration in Rancho Mirage bei Palm Springs.

Gut möglich, dass sie sogar den Cut schafft.

Von Gerald Kleffmann

Lucy Li wird nun zum zweiten Mal in ihrer Karriere an einem der vier wichtigsten Golfturniere teilnehmen, die gute Nachricht vorab: Sie benötigt keine Holzkiste mehr, um darauf stehend das Mikrofon für Interviews zu erreichen. Und Lucy Li wird sicherlich noch viele Interviews geben müssen. Wieder mal.

Vor drei Jahren stand die Kalifornierin bereits im Fokus der Branche. Als damals Elfjährige gelang ihr das Kunststück, sich für die US Open zu qualifizieren. Mit Zahnspange erschien sie im berühmten Pinehurst und verpasste den Cut, die Qualifikation für die Runden drei und vier, um sieben Schläge. Es war trotzdem eine großartige und einzigartige Leistung.

Li setzte ihre wundersame Reise fort, sammelte weitere Rekorde als Jüngste hier und Jüngste dort und ist nun wieder zurück auf der großen Bühne: Sie qualifizierte sich jetzt für das erste Major der Saison. Wenn am Donnerstag die ANA Inspiration in Rancho Mirage bei Palm Springs beginnt, schlägt sie mit ab. Übrigens ohne Zahnspange. Die hat sie nicht mehr.

"Ich möchte jetzt nur Spaß haben und lernen"

Gut möglich, dass Li diesmal sogar den Cut schafft, denn sie ist größer geworden, schlägt den Ball weiter und hat bei dem entscheidenden Qualifikationsturnier eine beeindruckende Leistung gezeigt. Sie siegte mit drei Schlägen Vorsprung. Weil das Nachwuchs-Event mit dem komplizierten Namen AJGA's ANA Junior Inspiration auch auf dem Platz in Rancho Mirage stattfand, hat Li einen Vorteil: Sie kennt ihn nun schon gut. Und sie beherrscht ihn auch. Zehn Birdies (jeweils eins unter Platzstandard) schaffte sie auf den ausgespielten 54 Bahnen. "Ich möchte jetzt nur Spaß haben und lernen", sagte sie golfdigest.com.

Lis Karriere ist schon lange auf Golf ausgerichtet, ihre Eltern wuchsen in China auf und wanderten über die Zwischenstation Australien 1998 in die USA aus. Sie war ein Multitalent, gut in Musik und auch anderen Sportarten wie Turnen. Als Vierjährige aber war sie verrückt nach Golfbällen, früh schon coachte sie Jim McLean, eine amerikanische Trainer-Ikone. In der Welt des Frauengolfs bahnt sich somit die nächste Erfolgsgeschichte einer Spielerin an, die einen asiatischen Hintergrund hat. "Ich bin total aufgeregt", sagte Li.