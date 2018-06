18. Juni 2018, 18:39 Uhr Golf Einer zerbröselt nicht

Brooks Koepka ist der erste Profi seit 29 Jahren, der es schafft, seinen Titel bei der US Open zu verteidigen. Der Amerikaner leistete sich in Shinnecock Hills die wenigsten Fehler.

Von Gerald Kleffmann , Southampton/München

Die Sonne senkte sich schon leicht und verbreitete diesen warmen, milden Gelbstich, der die tückischen Hügel und Grüns im Shinnecock Hills Golf Club harmlos wie Federbetten erscheinen ließ. Keine Spur mehr davon, dass sich an diesem bezaubernden Ort vier Tage lang derart viele kleinere und größere Missgeschicke und heiß diskutierte Fehlschläge zugetragen hatten. Wie ein friedliches, normales Turnier kam diese 118. US Open am Ende daher, als Brooks Koepka letztmals zur Tat schritt. Nach seinem ersten Putt brach der Ball links weg. Aus wenigen Zentimetern lochte er den zweiten Putt ein. Bogey, das reichte, um mit dem Gesamtergebnis von eins über Par (+1/insgesamt 281 Schläge) vor dem Engländer Tommy Fleetwood (+2) zu siegen. Kurz darauf umarmte Koepka Curtis Strange, den weißhaarigen Fernsehreporter, der mal ein so exzellenter Golfer war.

Koepka, 28, aus West Palm Beach in Florida, hat sein Erbe angetreten. Strange, 63, war ja der Letzte, der es geschafft hatte, seinen Titel bei der US Open, dem wohl schwierigsten aller vier Majors im Golf, im Jahr danach zu wiederholen. "Es ist mir eine wahre Ehre, zweimal in Serie gewonnen zu haben", sagte nun Koepka. Dessen zweiter großer Karriere-Erfolg nach dem Triumph im vergangenen Juni in Erin Hills/ Wisconsin passt perfekt zu dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hat.

Spektakel an Loch 18: Die Zuschauer im Shinnecock Hills Golf Club nehmen Brooks Koepka an seinem letzten zu spielenden Grün in Empfang. (Foto: Mike Ehrmann/AFP)

"Ich habe immer das Gefühl, dass ich übersehen werde", sagte Koepka, der von der Statur her jemand ist, den man eigentlich schwer übersehen kann. "Es könnte mir nicht egaler sein", fügte er am Sonntagabend jedoch hinzu, "es stört mich nicht. Ich mache weiter, was ich mache, manchmal hinter verschlossenen Türen, was nett ist, so mag ich es. Manchmal ist es aber auch unmöglich." Dann sieht die Golfwelt ihn eben doch. Wie in Shinnecock Hills.

Drei Runden lang gab es so viele hitzig debattierten Themen wie lange nicht bei US Open: Die giftig zu spielenden Grüns etwa, die die Bälle teils abstießen wie Trampoline; der Wind, der die Grüns austrocknete und noch härter und für viele unbespielbar werden ließ. Der harsch kritisierte amerikanische Verband, die USGA, musste dazu einräumen, zu schwere Fahnenpositionen bis zum Sonntag ausgewählt zu haben. Namhafte Profis zerbröselten. Der Nordire Rory McIlroy patzte am ersten Tag mit zehn über Par auf diesem Par-70-Kurs mit den tausend schrägen Lagen, schiefen Plateaus und verwinkelten Ausrichtungen. Martin Kaymer, 2014 US-Open-Champion, verpasste den hohen Cut (+8) immer noch um zehn weitere Schläge, das war Deutschlands bestem Profi noch nie passiert. Tiger Woods, Jason Day, Sergio Garcia, Jordan Spieth, allesamt Major-Sieger, qualifizierten sich ebenfalls nicht für die Runden am Wochenende. Zach Johnson, Master- wie British-Open-Gewinner und respektabler Zwölfter auf Long Island, meinte am Samstag, die US Open habe die Kontrolle über den Platz verloren. Bälle blieben nicht liegen, obwohl einen Meter an die Fahne gespielt. Gute Schläge wurden mit schlechten Ergebnissen bestraft. Das Klagen nahm kein Ende, manch einer verlor die Nerven. Phil Mickelson, eine Größe seit 25 Jahren, puttete einfach einen noch rollenden Ball und entging nur der Disqualifikation, weil die Turnierleitung davor zurückschreckte und ihn mit zwei Strafschlägen davonkommen ließ.

Unfair war der Platz nicht, was sich auch daran ermessen ließ, dass keine Unbekannten vorne im Feld um die "US Open Champions Trophy" kämpften, der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson, Patrick Reed, Tony Finau, Justin Rose, Henrik Stenson. "Alle mussten denselben Platz spielen", sagte Koepka, dem es, wie er betonte, grundsätzlich nicht schwer genug sein kann. "Ich mag es, bis an die Grenze getrieben zu werden." Das untermauerte er besonders am Sonntag, als er mit einer 68er Runde auf den ersten Rang gelangte.

Brooks Koepka. (Foto: Warren Little/AFP)

Es passte zu dieser eigenwilligen US-Open-Auflage, dass der finale Tag zwar mit einem direkten Duell auf dem Platz anfing, als Koepka mit seinem Freund Dustin Johnson aufteete. Doch am Schluss war es ein ganz anderes Duell, das für Spannung sorgte. Koepka war auch deshalb etwas vom Radar verschwunden, weil er im vergangenen Jahr vier Monate pausierte, wegen einer gerissenen Sehne in der linken Hand. Johnson sei einer der wenigen gewesen, die ihm in der Zeit Mut zugesprochen hätten. Das große Kumpels-Finish wurde ihre gemeinsame Runde indes nicht, der lässige Johnson konnte seine überragende Leistung der ersten zwei Tage nicht wiederholen und wurde Dritter (+3).

Somit wurde es ein virtuelles Duell zwischen Koepka und Fleetwood. Der Brite mit der Prinz-Eisenherz-Frisur hatte weit vor Koepka eine 63er Runde in die Geschichtsbücher gehauen; wäre sein letzter Putt gefallen, wäre er gar der erste Profi bei einem Major mit einer 62 gewesen. Ungewöhnlich war, dass die amerikanischen Fans Fleetwoods Namen sangen, bei Nicht-Amerikanern machen sie das nicht oft. Fleetwood wartete im Klubhaus und musste von dort lange zuschauen, wie Koepka aus dem Hinterzimmer trat. "Ich habe es geliebt, hier zu spielen", sagte Fleetwood, huldigte aber dem Sieger: "Der Ausgang war nicht gut für mich. Aber als Golfer war es großartig zu sehen, wie er es machte."