10. Juli 2018, 19:16 Uhr Görges und Kerber in Wimbledon Fassungslos und titelreif

Zum dritten Mal in der Zeit der Open Era stehen mit Julia Görges und Angelique Kerber zwei deutsche Frauen in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Diese Wimbledon-Ausgabe hat sich für Kerber als Wundertüte entpuppt, zumindest in der Wahrnehmung war sie nicht gemütlich, sondern unauffällig durch die Runden geglitten.

Julia Görges steht zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale, gegen Kiki Bertens erwischt sie keinen optimalen Start und muss Kämpferqualitäten zeigen.

Von Gerald Kleffmann , Wimbledon

Das Wetter, um mit dem Wichtigsten zu beginnen, war gekippt. Nach acht Tagen Hitze und Trockenheit war es abgekühlt, Wolkenfetzen hingen über dem All England Club. Dass die feine Gesellschaft auch nur eine menschliche Gesellschaft ist, ließ sich daran erkennen, dass auch sie sich in wärmere Kleidung mümmeln musste. An Prominenz mangelte es natürlich nicht, diesmal standen etwa Vanessa Redgrave, Baron Richards of Herstmonceux sowie zwei Scheichs der Al-Nahyan-Familie auf der Gästeliste der Royal Box. Kate und William, das Herzogspaar von Cambridge, war aus gutem Grunde entschuldigt, denn ihr drittes Kind, Prinz Louis, wurde an diesem Dienstag getauft, eine erwärmende Nachricht inmitten der vielen Brexitzoff- und Regierungsauflösungsmeldungen, die England gerade erdrücken.

Von alldem hatte Angelique Kerber wenig mitbekommen, die deutsche Tennisspielerin hatte zuvor glaubwürdig versichert, "nicht links und rechts" zu schauen, was um sie herum passiere. Sie hatte sich wieder den Tunnelblick zugelegt. So muss es tatsächlich sein, denn die 30-Jährige spielt bei dem berühmtesten Tennisturnier der Welt gerade, abgesehen von ein paar leichten Schwankungen, vorzügliches Tennis.

Wie auch eine zweite Deutsche, die nun überraschend ebenso Großartiges vollbracht hat. Denn sowohl Kerber als auch Julia Görges, die 29-Jährige aus Bad Oldesloe, stehen im Halbfinale von Wimbledon. Es ist erst das dritte Mal in der "Open Era", der Profizeit seit 1968, dass zwei deutsche Frauen im Grand-Slam-Halbfinale sind. 1990 gelang dies Steffi Graf und Claudia Porwik bei den Australian Open, 1993 Graf und Anke Huber bei den French Open. Ein deutsches Finale gab es 1931 in der Amateurzeit zwischen Cilly Aussem und Hilde Krahwinkel (6:2, 7:5).

Wimbledon als Wundertüte

An diesem Dienstag war Kerber die Erste der beiden Deutschen, die erfolgreich war. Sie bezwang in der Russin Daria Kassatkina bereits die fünfte Gegnerin in Wimbledon, am Ende war es ein leidenschaftlicher Kampf, "ich hatte das Gefühl, ich bin überall auf dem Platz unterwegs gewesen", sagte Kerber. Nach einem für alle Anwesenden atemraubenden Ballwechsel brandete der Jubel fast so laut auf, als hätte Englands Fußballteam schon wieder ein WM-Tor erzielt. Sieben Matchbälle benötigte Kerber; Kassatkina, die sich selbst als "verrückt" privat und als "Künstlerin" mit Schläger bezeichnete, war zäh. Aber diese Kerber ist zäher. Sie fabrizierte nur 14 leichte Fehler, gar nur zwei im ersten Satz, und steht nach dem 6:3, 7:5 in 1:29 Stunden im Halbfinale. Am Donnerstag trifft sie auf die Lettin Jelena Ostapenko, 21. Die French-Open-Siegerin von 2017 setzte sich mit ihrem Hit & Fire-Spiel 7:5, 6:4 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova durch.

Diese Wimbledon-Ausgabe hat sich für Kerber als Wundertüte entpuppt, zumindest in der Wahrnehmung war sie nicht gemütlich, sondern unauffällig durch die Runden geglitten. Inzwischen sollte es ja zum Allgemeinwissen jedes Tennisliebhabers gehören, dass Kerber, zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin und Ex-Nummer eins, genau diese Rolle bevorzugt: ein wenig die anderen tänzeln zu lassen, um diese dann willensstark zu überrumpeln.