19. Juni 2018, 21:01 Uhr Glosse zur Fußball-WM Zlatan guckt wild

Dafür, dass eine Weltmeisterschaft ohne Azzurri nachweislich keine WM ist, sind die Italiener ganz schön hart am Ball. Im Fernsehen wird alles geguckt.

Von Birgit Schönau

Also wir wetten auf Schweden. Zugegeben, bis jetzt noch ein Geheimtipp, aber spätestens am Samstag werden die Lustigs und Granqvists groß rauskommen. Erst haben sie den Azzurri den Weg nach Russland mit einem knallharten 1:0 in 180 Minuten vernagelt, jetzt die furchterregenden Kleiderschränke aus Südkorea ebenso souverän 1:0 abserviert, per Foulelfmeter. Südkorea! Ein Team, das den Gegner dadurch verwirrt, dass es brutal in der Landschaft herumsteht. Der Sieg unserer Schweden (wir dürfen doch "unsere Schweden" sagen?!) war also hochhochverdient. Zumal ...