18. Juni 2018, 18:39 Uhr Glosse Pizza für Swanzi

Italienische Schadenfreude über die deutsche Niederlage gegen Mexiko? Nein, aber hinter den Kulissen gibt es einen klitzekleinen Schlagabtausch zwischen Bastian Schweinsteiger und Marco Materazzi, dem Weltmeister von 2006.

Von Birgit Schönau

Falsch ist, dass die Nachrichten aus unserem kleinen Strandbad redaktionsintern "Schadenfreudekolumne" genannt werden. Denn welchen Grund, verehrte Leserinnen und Leser, hätten denn deutsche FußballfreundInnen zur Schadenfreude gegenüber ihrem Lieblingsgegner Italien? Dass Italien diesmal nicht im Turnier mitspielt, genau wie die beiden anderen Lieblingsgegner aus den Niederlanden und aus Österreich, ist auf gar keinen Fall ein Anlass zur Schadenfreude, schon gar nicht in einer hoch professionellen Zeitungsredaktion. Der Lido Azzurro ist ja schließlich nicht in der Zeitung Die Welt angesiedelt, die in ihrer Ausgabe am 17. Juni mit der deutschen Mauer gegen Mexiko vorauseilende Schadenfreude und unangebrachte Siegesgewissheit auf das Unrühmlichste verbunden hat. Nun, die Mexikaner haben die deutsche Mauer vor lauter Löchern dann gar nicht gesehen. Vorher feixen bringt Unglück, das weiß echt die ganze Welt.

Richtig ist, dass sich in unserem Strandbad der eine und die andere über das Ergebnis gefreut hat. Aber das war pure Freude für die Mexikaner. Es gibt nämlich im Italienischen gar keinen Begriff für "Schadenfreude", wobei man sich ja die Frage stellt, ob dieses urdeutsche Wort überhaupt in irgendeine andere Sprache übersetzt werden kann. Hier wurde angesichts des Desasters der Weltmeister nur der milde, alte Spruch herausgeholt: "Auch die Reichen müssen mal weinen." Galt auch für das anschließende 1:1 zwischen Brasilien und der Schweiz. Wobei - wer ist denn da eigentlich reicher?

Hinter den Kulissen gab es dann doch einen klitzekleinen deutsch-italienischen Schlagabtausch, zwischen Bastian Schweinsteiger und Marco Materazzi. Genau, der Materazzi. Jener Italiener, der im WM-Finale 2006 Zinédine Zidane derart fies beleidigt hatte, dass der Franzose gar nicht anders konnte, als dem Finsterling seinen Kopf gegen die Brust zu rammen. Zidane sah Rot, Frankreich verlor, die Materazzis wurden Weltmeister. Dieser Materazzi also konterte im Internet einen lustigen Spruch von Schweini, der im fernen Amerika von einem Fernsehmoderator gefragt wurde, wer denn Weltmeister in Russland würde, und nach langem, gründlichen Nachdenken antwortete: "Gar nicht leicht zu sagen. Aber ich glaube, Italien und die Niederlande haben ganz gute Chancen."

Haha. Oder wie es auf Italienisch heißt: Ahahah. Deutsche Schadenfreude! Und Materazzi: "Swanzi, wir sind genauso Favoriten wie ihr in Dortmund 2006. Weißt du noch, wie du da Pizza gegessen hast?" Die Deutschen verloren damals das Halbfinale der Heim-WM mit 0:2 Toren gegen Italien. Swanzi hat auf die Nachricht nicht geantwortet. Und uns im Lido Azzurro dämmert: Auch die Reichen müssen mal weinen. Meistens aber doch die Armen.