15. Juni 2018, 22:28 Uhr Fußball-WM Ronaldo - Spanien 3:3

Portugal und Spanien liefern sich eines der spektakulärsten WM-Spiele seit langem, sie trennen sich 3:3. Cristiano Ronaldo trifft drei Mal - sein letztes Tor kommt mit Ansage.

Von Javier Cáceres, Sotschi

Ist Spaniens Fußball immun gegen das Chaos? Nach den bewegtesten 48 Stunden ihrer Geschichte, die in der fulminanten Entlassung von Trainer Julen Lopetegui gipfelten, trennte sich die Auswahl am Freitag in Sotschi von Europameister Portugal in einem aufwühlenden Spiel der Gruppe B mit 3:3. Die Spanier mussten zwei Mal einem Rückstand hinterherrennen, den jeweils Cristiano Ronaldo (4./44. Minute) herstellte. Doch durch einen weiteren Doppelpack von Diego Costa (24./55.) und ein Traumtor von Rechtsverteidiger Nacho (58.) konnten die Spanier den 36. Ibero-Gipfel kurz zu ihren Gunsten drehen - ehe erneut Ronaldo (88.) einen prächtigen Freistoß in den Abendhimmel malte und den Endstand beschaffte.

Lopetegui war 48 Stunden vor dem WM-Auftakt der Spanier fristlos gefeuert - und durch Fernando Hierro ersetzt worden. Unmittelbar zuvor war publik geworden, dass Lopetegui in den kommenden drei Jahren Real Madrid trainieren wird - der Verband empfand das als einen heimtückischen Verrat. Nachfolger Hierro, der bislang nur in Spaniens zweiter Liga bei Real Oviedo Erfahrungen als Trainer sammeln konnte, hatte vor der Partie gesagt, dass er in zwei Tagen nicht umwerfen könne, was in den vergangenen zwei Jahren unter Lopetegui aufgebaut worden war. Und so barg seine erste Aufstellung nicht die geringste Überraschung, sie war eine Hommage an die Kontinuität.

Diego Costa, der bislang wegen seines Rammbock-Charakters im Kreis der spanischen Nationalelf wie ein Fremdkörper wirkte, durfte ganz im Geiste Lopeteguis als Sturmspitze spielen. Der jüngst beurlaubte Trainer aus dem Baskenland hatte trotz aller Kritik an Atlético Madrids Mittelstürmer festgehalten. Nacho agierte als Rechtsverteidiger, weil Dani Carvajal seine Oberschenkelverletzung noch nicht ausgestanden hatte. Beide, Costa und Nacho, rissen prompt Hauptdarsteller-Rollen an sich; wobei Nacho auf die erste vermutlich gern verzichtet hätte.

Ronaldo schließt auf zu Pelé, Seeler und Klose

In der dritten Minute rannte Ronaldo am Strafraumeck auf Nacho zu - und stürzte, kaum dass er die Kalklinie des Sechszehners überschritten hatte. Der Kontakt existierte, allerdings wirkte es so, als habe Ronaldo eine Spur zu zeitig abgehoben. Der italienische Schiedsrichter Gianluca Rocchi zögerte freilich keine Sekunde und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Ronaldo verlud Torwart David De Gea - und erzielte somit in seinem vierten Turnier seinen vierten Treffer. Er schloss damit zu dem Brasilianer Pelé sowie die früheren deutschen Mittelstürmer Uwe Seeler und Miroslav Klose auf, die ebenfalls bei vier Turnieren eigene Treffer bejubeln konnten.

Mit der frühen Führung hatten die Portugiesen sich das Spiel so zurechtgelegt, wie sie es sich erträumt hatten. Sie ertrugen mit Langmut, dass die Spanier den Ball zirkulieren ließen, und dass David Silva zu zwei Torschüssen kam (10./21. Minute). Ein paar Mal deuteten sie den Willen an, Konter zu fahren. Dann kam der erste Auftritt des Diego Costa.