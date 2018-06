3. Juni 2018, 10:29 Uhr Fußball-WM Mexiko quält sich gegen Schottland

Deutschlands Vorrundengegner bei der WM ist noch nicht in Topform, auch Schweden enttäuscht. Schweinsteiger freut sich in Chicago und England müht sich gegen Nigeria.

Meldungen im Überblick

Fußball, WM: Vor ihrem Abflug in Richtung Europa hat sich die mexikanische Nationalmannschaft in ihrer Heimat mit einem Sieg gegen Schottland verabschiedet - zeigte sich generell aber eher schwach. Deutschlands erster WM-Gruppengegner Mexiko gewann das Freundschaftsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy) in der 13. Minute. Mit der Zeit verlor das Spiel der Mexikaner jedoch an Intensität. Gleichzeitig verbesserten sich die Schotten - dem mexikanischen Tor wurden sie jedoch nicht gefährlich. Die zweite Halbzeit war von den Wechseln in der El Tri gezeichnet. Trainer Juan Carlos Osorio setzte dabei auch Altstar Rafael Márquez ein.

Den letzten Test vor dem Deutschland-Spiel bestreiten die Mexikaner am kommenden Samstag gegen Dänemark in Kopenhagen. Mexiko ist bei der WM Dauergast - das Team ist zum 16. Mal dabei. Von den Teilnehmern in Russland haben nur Rekordweltmeister Brasilien, Deutschland und Argentinien mehr WM-Erfahrung. El Tri qualifizierte sich vorzeitig als bestes Team der CONCACAF-Zone. Bei der Endrunde war seit 1994 allerdings immer im Achtelfinale Schluss.

Fußball, USA: Bastian Schweinsteiger bleibt in der nordamerikanischen Profiliga MLS mit Chicago Fire in Schlagdistanz zu den Play-off-Plätzen. Chicago gewann 2:1 (1:0) gegen die San Jose Earthquakes und liegt in der Eastern Conference weiter auf Platz acht.Der Rückstand auf Rang sechs, der zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt, beträgt zwei Punkte, allerdings hat Orlando City ein Spiel weniger ausgetragen.Die Tore für Chicago gegen San Jose erzielten Alan Gordon (29.) und Aleksandar Katai (49.), für die Gäste traf Danny Hoesen (74.). Schweinsteiger spielte über die gesamten 90 Minuten.

Fußball, WM: Bundesinnenminister Horst Seehofer ist der einzige hochrangige deutsche Politiker, der derzeit eine Reise nach Russland zur Fußball-WM plant. "Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der für Sport zuständige Minister der Bild am Sonntag. "Am liebsten natürlich am 15. Juli - denn dann wäre Deutschland im Endspiel. "Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht die deutschen Weltmeister am Sonntag im Trainingslager in Eppan/Südtirol. Ob Merkel das DFB-Team auch in Russland beehren wird, ist offen. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich einen Besuch der Kanzlerin ausdrücklich gewünscht. Keine Reise nach Russland haben laut Bild-am-Sonntag-Umfrage Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas geplant. Die WM in Russland wird nicht nur aufgrund der autoritären Staatsführung Wladimir Putins international kritisch gesehen. Großbritanniens Politiker beispielsweise werden dem Turnier nach der Affäre um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal fernbleiben.

Fußball, WM: Gut zwei Wochen vor dem ersten WM-Auftritt gegen Australien hat sich Mitfavorit Frankreich bereits in starker Form präsentiert. Der Vize-Europameister siegte am Freitag gegen Italien in Nizza mit 3:1 (2:1) und gewann damit auch sein zweites von drei Testspielen vor dem Beginn der Fußball-WM in Russland.Samuel Umtiti (8. Minute), Europa-League-Sieger Antoine Griezmann per Foulelfmeter (29.) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (63.) schossen den Sieg für die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps heraus, für Italien konnte nur noch Leonardo Bonucci (36.) verkürzen. Der Stuttgarter Benjamin Pavard, der den ersten Treffer einleitete, und Bayern Münchens Corentin Tolisso gehörten beide der französischen Startelf an. Frankreich trifft am 9. Juni noch auf die USA in Lyon, bevor die Abreise nach Russland ansteht. Bei der WM trifft die Equipe tricolore in Gruppe C auf Australien, Peru und Dänemark.