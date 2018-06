17. Juni 2018, 19:03 Uhr Fußball-WM Messi braucht ein Team, um Messi zu sein

Nach dem schwachen 1:1-Start Argentiniens bei der Fußball-WM gegen Island gibt es heftige Kritik an der Mannschaft.

Lionel Messi verschießt sogar einen Elfmeter, doch die Probleme gehen tiefer.

Kritiker bemängeln, dass dem Team insgesamt eine Spielidee fehlen würde, die den Kapitän besser zur Geltung bringt.

Von Claudio Catuogno , Moskau

Ob er denn seine Hausaufgaben gemacht habe, wurde Hannes Thor Halldorsson nachher gefragt, und Hannes Thor Halldorsson, 34, der Torwart der isländischen Nationalmannschaft, sagte: "Ja, das habe ich." Die Hausaufgaben bestanden unter anderem darin, sich eine umfangreiche Schnipselsammlung im Internet anzusehen, und das ist quasi Halldorssons Lieblingsfach: Er ist im Hauptberuf Filmregisseur; 2012 produzierte er das Video zu Islands Beitrag für den Eurovision Song Contest, das Lied hieß "Never Forget". Diesmal schaute er sich Sachen ohne Musik an: Messi-Elfmeter.

"Ich wusste ja, dass das kommen kann", erklärte Hannes Thor Halldorsson, "deshalb war ich guter Hoffnung, dass es so laufen würde, wie es dann gelaufen ist."

Fußball-WM 2018

Wenn man aber etwas mehr verstehen will von jener Disziplin, mit der die WM-Neulinge aus dem Norden am Samstag in Moskau Messi und seinen Argentiniern in der Gruppe D ein 1:1 (1:1) abgetrotzt haben, dann muss man auch Teil zwei der Hausaufgaben kennen, den freiwilligen Teil: Halldorsson machte sich nämlich nicht nur mit Messis Gewohnheiten als Schütze vertraut, er sah sich auch noch mal an, "wie ich bei meinen letzten Elfmetern agiert habe", und dann fragte er sich, "was die wohl über mich denken werden?"

. Die Vorstellung, dass Lionel Messi, der fünfmalige Weltfußballer vom FC Barcelona, sich Halldorsson-Paraden anschaut bei Randers FC, dänische Liga, hat etwas Rührendes. Als würde sich die Sekretärin des Alpenvereins, Sektion Norddeutsches Tiefland, nicht nur ausführlich mit dem Aconcagua beschäftigen, sondern auch darüber nachdenken, wie sich wohl der Aconcagua darauf vorbereiten würde, sollte sie sich - träumen kann man ja mal - demnächst tatsächlich einer Expedition auf den höchsten Berg der Anden anschließen.

Natürlich hatte Lionel Messi, als es darauf ankam, keinen auf Halldorssons Sprungvorlieben abgestimmten Plan, er hatte halt den Plan, Lionel Messi zu sein. Die 64. Minute, Elfmeter für Argentinien, es war also gekommen, was Halldorsson antizipiert hatte: Messi klemmte sich den Ball unter den Arm, legte ihn auf den Kreidepunkt, nahm sechseinhalb Schritte Anlauf. Dann habe er "erst im letzten Moment entschieden", wohin der Ball gehen sollte, berichtete Messi nachher, "scharf neben den Pfosten", das war die Idee, "aber dann ist er mir halbhoch rausgerutscht, und der Torwart ist genau in diese Richtung gesprungen".

Und so hatte Hannes Thor Halldorsson doch tatsächlich im ersten WM-Spiel der isländischen Fußball-Geschichte einen Elfmeter von Lionel Messi gehalten. Manchmal macht sich das Kleine für einen Moment wirklich sehr, sehr groß.

Es dauerte eine Weile, bis Messi etwas dazu sagte, und als er dann in der Mixed Zone des Spartak-Stadions erschien, krachte gleich das Absperrgitter zusammen vor lauter Gedränge, die Ordner mussten es abstützen, während Messi sprach. "Es tut mir weh", sagte er, "weil ich mich für den Erfolg der Mannschaft verantwortlich fühle", und klar: Eine 2:1-Führung "hätte das Drehbuch verändert". Das ganze Spiel hätte Messi auf seine Seite zwingen können, der Gegner "hätte sich mehr öffnen müssen, und wir hätten mehr Räume gehabt".

So blieben die Räume zu, was genau der Plan der Isländer und ihres Trainers Heimir Hallgrimsson war: "Wir wollten ihnen weder Raum noch Zeit geben" für das, was sie können, also "Eins-gegen-eins-Duelle" und "gute Schusspositionen kreieren", sagte Hallgrimsson, "wir wussten ja, wie dieses Spiel laufen würde". Auch Hallgrimsson hatte seine Hausaufgaben gemacht.

Überhaupt hatte dieses Spiel eine Botschaft wie für den Pädagogenverband erschaffen: Du kannst es auch ohne überragendes Talent weit bringen, du musst dafür aber nicht nur wissen, was du kannst, sondern auch, was du nicht kannst. Und das, was du nicht kannst, musst du bitte sein lassen.