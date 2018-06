18. Juni 2018, 21:55 Uhr Fußball-WM Kane rettet England den Sieg

Gegen Tunesien ist das Team überlegen, doch lange steht es nur 1:1. Etliche Chancen bleiben liegen, doch dann kommt die Nachspielzeit - und Harry Kane trifft.

England feierte in der Vorrunden-Gruppe G der Weltmeisterschaft in Russland dank Torjäger Harry Kane einen schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Tunesien. Der Kapitän (11./90.+1) erzielte beide Tore für die Three Lions, Ferjani Sassi (35., Foulelfmeter) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zuvor hatte es in der Gruppe G einen 3:0-Erfolg von Belgien gegen WM-Neuling Panama in Sotschi gegeben.

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de.