2. Juni 2018, 09:18 Uhr Fußball-WM in Russland Der falsche Neymar

Weil Brasiliens gebrochenes Zauberfüßchen in Ruhe genesen soll, übernahm ein Doppelgänger seine Termine. Für den richtigen Neymar muss der nächste Belastungstest gelingen, das ganze Land bangt mit dem Hoffnungsträger.

Von Boris Herrmann , Teresópolis

Aha, da kommt er ja endlich: frisch frisiert, Sonnenbrille, zwei Brillanten an jedem Ohrläppchen, Lederjacke, Jogginghose, Kaugummi, der lässige Gang eines Superhelden. Die jugendlichen Fans hinter dem Absperrgitter des Trainingsplatzes kreischen: "Es ist Neymar!" Er lächelt, winkt, schreibt Autogramme. Fernsehteams eilen herbei, alles wie immer. Aber dann passiert etwas Erstaunliches: Die ersten Kinder entfernen sich wieder - ohne Autogramm. Manche wirken enttäuscht, andere verärgert. Aus der Nähe, aber wirklich nur von dort, ist nämlich zu erkennen: Es ist gar nicht Neymar. Sondern sein Doppelgänger.

Gabriel Lucas, 21, spielt seine Rolle nahezu perfekt. Er macht das ja auch schon seit fünf Jahren. Wenn der echte Neymar sich die Haare schneidet, geht er mit einem aktuellen Foto zum Friseur und sagt: Genau so! Derzeit tragen beide eine verbreiterte Irokesen-Dauerwelle. Sie sind auch an den gleichen Körperstellen tätowiert. Sogar das etwas quietschende Lachen hat der falsche Neymar vom Original kopiert. Gabriel Lucas ist ein Profi der Profi-Imitation. Man kann ihn für Kindergeburtstage buchen.

In diesen Wochen, vor der WM in Russland, ist er anderweitig ausgelastet. Mit einer Aufgabe von geradezu historischer Bedeutung. Ende Februar hatte sich Neymar den rechten Mittelfuß gebrochen, er musste operiert werden. WM-Einsatz ungewiss, hieß es damals. Seitdem fiebert die größte Fußballnation der Welt seiner Genesung entgegen. Das bislang letzte WM-Spiel ohne Neymar verloren die Brasilianer im eigenen Land 0:3 gegen die Niederlande. Das vorletzte 1:7 gegen Deutschland. Man muss sich also nicht wundern, dass jetzt alle Register gezogen werden, um das Zauberfüßchen der Nation rechtzeitig einsatzfähig zu machen. Zu diesen Registern gehört auch die Verpflichtung eines Doppelgängers.

Den Werbedreh für eine Fluggesellschaft absolviert Gabriel Lucas

Gabriel Lucas beschreibt sein Jobprofil so: "Ich übernehme seine Werbetermine, damit er mehr Zeit für Training und Reha hat." Einer wie Neymar, seines Zeichens teuerster Fußballer der Welt, hat vor so einer Weltmeisterschaft nahezu unbegrenzte Vermarktungsmöglichkeiten. Die will er auch nutzen. Mit einer brasilianischen Fluggesellschaft, die wohl nicht ganz zufällig Gol ("Tor") heißt, hat er einen Vertrag über 80 Drehstunden für mehrere TV-Spots unterschrieben. "80 Stunden sind zehn Tage Training", rechnet Gabriel Lucas vor. Er weiß, wovon er spricht, er hat die 80 Arbeitsstunden übernommen und in der Kampagne den Neymar gegeben. Die Fluglinie ist ehrlich genug, um das nicht zu verheimlichen, sie wirbt sogar offensiv damit. In den Spots heißt es: "Wir haben Neymar verpflichtet, aber wir haben ihn nicht eingespannt. Er hat gerade Wichtigeres zu tun." Patriotischer Verzicht als Verkaufsargument - so weit ist es gekommen mit der Neymar-Mania in Brasilien.

Wenn nicht alles täuscht, hat sich der Aufwand gelohnt. Vor knapp zwei Wochen traf sich die Seleção zu ihrem traditionellen Vorbereitungstrainingslager in den Bergen von Teresópolis, etwa 100 Kilometer nördlich von Rio, wo Brasilien wie ein schweizerisches Dorf aussieht und zum Mittagessen Fondue serviert wird. Manche Spieler trainierten dort mit Thermostrumpfhosen und Handschuhen, Neymar blieb zunächst im Kraftraum. Die Ärzte und Physiotherapeuten sagten, sie würden nichts überstürzen, er solle ganz behutsam ans Mannschaftstraining herangeführt werden.

Dann ging es aber doch erstaunlich schnell. Am zweiten Tag wurde er - kurzbehost - erstmals mit einem Ball auf dem Rasen gesichtet (großer Applaus). Am dritten Tag nahm er wie alle anderen am Abschlussspiel teil und wagte sogar einen Torschuss mit dem rechten Fuß (allgemeines Luftanhalten). Dann sprach Neymar, das Original, erstmals seit einem Dreivierteljahr wieder im Dienste der Nationalmannschaft zur heimischen Presse. Bestens gelaunt. Er räumte ein, dass er noch nicht ganz frei von Sorgen sei, dass seine Fußverletzung jetzt vor allem Kopfsache ist, aber er sagte auch jene beiden Sätze, die das ganze Land kollektiv aufatmen ließen: "Ich bin bereit zu spielen. Nichts kann mich mehr aufhalten."

An diesem Sonntag soll Neymar wieder auf dem Platz stehen

Kurz darauf checkte er mit seinen Teamkollegen in ein Flugzeug ein, das beinahe vom Streik der brasilianischen Lkw-Fahrer aufgehalten worden wäre. Deren Straßenblockaden hatten einen Versorgungsnotstand ausgelöst, der neben Eiern, Gemüse und Medikamenten auch Kerosin betraf. Als die Maschine mit Neymar an Bord dann tatsächlich in Richtung London abhob, wo die Brasilianer den zweiten Teil ihrer WM-Vorbereitung bestreiten, lief die Meldung "Seleção nicht vom Kerosinmangel betroffen" unter Breaking News.

Diese Welt ist unberechenbar, das weiß auch Neymar. Aber wenn nicht noch ein unerwarteter Mittelfuß-Rückfall, ein britischer Lkw-Streik oder eine Judo-Attacke von Sergio Ramos dazwischenkommen, dann wird er an diesem Sonntag beim Testspiel der Brasilianer gegen Kroatien in Liverpool wieder auf dem Platz stehen, in der zweiten Halbzeit zumindest. Exakt drei Monate nach seiner komplizierten Operation. Und am selben Wochenende wie der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen einer ähnlichen Verletzung acht Monate pausieren musste.