Holland könnte abermals die Fußball-WM verpassen.

Die Niederländer brauchen gegen Schweden einen Sieg mit sieben Toren Unterschied - sonst ist die WM passé.

Das Spiel am Dienstag in der Amsterdam-Arena könnte gleichzeitig das letzte in Orange für Arjen Robben werden.

Von Ulrich Hartmann

Das Trauma ist 34 Jahre alt, der niederländische Fußball kennt dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Man hatte schon einmal darunter gelitten, machtlos zusehen zu müssen, wie ein Konkurrent Tor um Tor schießt und man dadurch ein Turnier versäumt. Im Dezember 1983 benötigten die Spanier gegen Malta einen Sieg mit elf Toren Differenz, um sich selbst anstelle des Gruppenführenden Niederlande für die EM 1984 in Frankreich zu qualifizieren. Spanien gewann 12:1, eine Punktlandung. Um Oranje wurde es schwarz. Die Niederlande fuhren nicht nach Frankreich und zwei Jahre später auch nicht zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. 34 Jahre später kehrt diese Erinnerung zurück.

Während die Niederländer am Samstagabend zur Borissow-Arena fuhren, schossen die Schweden in Solna Tor um Tor gegen Luxemburg. Ihr 8:0 lähmte Oranje in Weißrussland. Mit Mühe und Not wurde 3:1 gewonnen, doch das war zu wenig, um noch aufrichtig an die WM-Teilnahme in Russland zu glauben.

Wenn die Niederlande am Dienstag in der Amsterdam-Arena auf Schweden treffen, müssen sie mit mindestens sieben Toren Differenz gewinnen. Sonst versäumen sie ihr drittes von neun WM-Turnieren seit 1986. "Wenn Schweden so hoch gewinnt, können wir das auch", sagt zweckoptimistisch Mittelstürmer Vincent Janssen, allerdings brüskiert er mit seiner naiven These jede Logik - denn die Niederlande spielen nicht gegen die mauen Luxemburger, sondern gegen die bärenstarken Schweden.

Sieben Tore gegen Schweden? "Es ist noch nicht vorbei", sagt Advocaat

Auch dem verdienten Trainer Dick Advocaat bleibt mit 70 Jahren kein Fettnapf erspart. Mit Oranje die WM-Qualifikation zu verpassen, ist die eine Sache - die andere ist, dass er vorher auf exakt diese Konstellation angesprochen worden war und einem mysteriös hellsichtigen Journalisten spottend geantwortet hatte: "Domme Vraag!" Schweden gewinne niemals acht zu null gegen Luxemburg, sagte Advocaat. Jetzt schaut er selbst "domm" drein. Dass es wirklich genauso gekommen ist, dass Schweden 8:0 gewann und Oranje derart lähmte, empfand Kapitän Arjen Robben als "dikke Dreun", als Schlag ins Gesicht. Advocaat beschied mit ebenso konsterniertem wie konspirativem Blick nur: "Seltsam."

Nun brauchen sie also selbst ein 7:0 oder ein 8:1 oder ein 9:2. Nur dann dürften die Niederländer als einer von acht Gruppenzweiten ein Playoff-Duell bestreiten. Gewinnen sie nicht oder mit höchstens sechs Toren Differenz, verpassen sie nach den Europameisterschafts-Turnieren 1984 und 2016 sowie den Weltmeisterschafts-Turnieren 1986 und 2002 zum fünften Mal in ihrer jüngeren Verbandsgeschichte ein großes Turnier.

13 von 32 stehen fest Qualifizierte Teams für die Fußball-WM 2018 EUROPA (14 WM-Plätze) Russland (Gastgeber), Deutschland, England, Belgien, Spanien. ASIEN (4 + 1 WM-Plätze) Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien. AFRIKA (5 WM-Plätze) Nigeria. SÜDAMERIKA (4 + 1 WM-Plätze) Brasilien. NORD-/MITTELAMERIKA (3 + 1 WM-Plätze) Mexiko, Costa Rica. OZEANIEN (1 möglicher WM-Platz) Neuseeland im Playoff. PLAYOFFS IM NOVEMBER -> vier Duelle zwischen den acht Besten der neun Gruppenzweiten aus Europa (Auslosung am Montag, 17. Oktober, 14 Uhr). In die Vergleichs-Tabelle der Gruppenzweiten gehen nur die Ergebnisse gegen die 1., 3., 4. und 5. der Gruppe ein. Die Spieler gegen die jeweiligen Tabellenletzten werden nicht berücksichtigt. -> 5. Südamerika gegen Neuseeland (Sieger Ozeanien). -> 4. Nordamerika (USA, Panama oder Honduras) gegen 5. Asien (Syrien oder Australien).

Advocaat betont: Alles ist denkbar, Wunder gibt es immer wieder. Ein Sieben-Tore-Erfolg gegen die schnellen Schweden? "Unmöglich ist das nicht", betont der frühere Trainer von Borussia Mönchengladbach, "es ist noch nicht vorbei." Aber das ist es natürlich schon. Treffsichere, selbstbewusste Schweden lassen sich von verzweifelten Niederländern im Leben nicht derart demütigen. Eher kontern sie kaltblütig.