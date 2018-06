19. Juni 2018, 17:52 Uhr Fußball-WM Einst ein Küken, heute Russlands große Hoffnung

Im heutigen Spiel gegen Ägypten kann Russland vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale lösen.

Entscheidend dafür könnte auch die Leistung des wohl besten Spielers der Russen sein: Alexander Golowin.

Der 22-Jährige Mittelfeldmann ist die größte Hoffnung im russischen Fußball.

Von Johannes Aumüller , Sankt Petersburg

Es ist nicht lange her, da war Alexander Golowin das Symbol für die Krise des russischen Fußballs. Wenn auch unfreiwillig. Im dritten Gruppenspiel der EM 2016 war das, gegen Wales. In der 52. Minute kam er für Kapitän Roman Schirokow, bekam dessen Spielführerbinde in die Hand gedrückt - und suchte dann auf dem Platz verzweifelnd und fast vergeblich nach jemandem, dem er nun die Binde überreichen konnte. Irgendwie, so hatte es den Anschein, wollte an diesem Tag und bei diesem schlechten Turnier (nur ein Punkt, letzter Platz in der Vorrundengruppe) niemand Kapitän dieses schwachen Teams sein.

Und jetzt, keine zwei Jahre später, ist Alexander Golowin das Symbol für die Hoffnungen des russischen Fußballs.

Im Stadion von Sankt Petersburg, diesem gigantisch teuren Komplex, der etwa eine Milliarde Euro kostete, hat sich Russlands Elf am Montag zum Training versammelt. Es herrscht gute Stimmung; als sich ein Reporter in der Pressekonferenz nach der Qualität des Balles erkundigt, will Trainer Stanislaw Tschertschessow ein Exemplar von der Tribüne hinunterwerfen. Die Sbornaja bereitet sich aufs zweite Spiel gegen Ägypten vor (Dienstag, 20 Uhr), sie könnte nach dem 5:0 gegen Saudi-Arabien die Qualifikation fürs Achtelfinale fix machen. Über Top-Angreifer Mo Salah wollen sie sich nicht zu viele Sorgen machen. "Wir spielen gegen Ägypten und nicht gegen ihn", sagt Tschertschessow: "Ich vertraue meinen Spielern und bin sicher, dass wir es hinbekommen werden." Neben dem Vertrauen in die Abwehr liegt die Zuversicht vor allem an jenem Alexander Sergejewitsch Golowin, Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt und derzeit der wohl beste Feldspieler Russlands.

Der Bergarbeiter-Sohn mit der steilen Karriere

Es ist eine ungewöhnlich steile Karriere, die Golowin in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Aus dem 20 000-Einwohner-Städtchen Kaltan in der Region Kemerowo in Sibirien stammt er, "Küken" nannten sie ihn dort in der Jugendauswahl, mit 16 Jahren landete er bei ZSKA Moskau, dem besten russischen Klub der vergangenen Jahre. Er war Teil eines Jahrgangs, der aufhorchen ließ mit dem Titel bei der EM der U17 im Jahr 2013 und Platz zwei bei der EM der U19 zwei Jahre später. Schon als 19-Jähriger etablierte er sich als Stammspieler seines Vereins.

Es gibt ein ungewöhnliches Bild von Golowin aus jenen Tagen. 2016 erhielt er eine Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler des Jahres, und zur Preisverleihung erschien er in kompletter Bergarbeiter-Ausrüstung, mit rußgeschwärzten Wangen und Stirnlampe. Es sollte ein Gruß an seine Heimat sein, der Vater war ein sogenannter Schachtjor, ein Bergarbeiter, sein erster Trainer auch.