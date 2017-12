1. Dezember 2017, 12:33 Uhr Fußball-WM 2018 Mehr WM-Begeisterung, bitte!









Im Kreml werden an diesem Freitag die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2018 ausgelost.

Russland will, dass die WM-Begeisterung startet - aber aktuell dominieren andere Themen die Debatte.

Der Bürgermeister von Kaliningrad rät: "Seien Sie gastfreundlich und schlagen Sie bitte niemanden!"

Von Julian Hans , Moskau

Bei aller Kritik, die die Fifa für die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 an Russland zu Recht hat einstecken müssen - eines muss man ihr lassen: Wenn an diesem Freitagabend ab 16 Uhr deutscher Zeit Millionen Fans rund um den Globus dabei zusehen, wie im Staatlichen Kremlpalast die WM-Gruppen ausgelost werden, wird das wahrscheinlich die transparenteste Entscheidung sein, die jemals im Kreml getroffen wurde.

Aber die Adresse sollte nicht täuschen. In der eigenen kleinen Stadt, die der Kreml in Wahrheit ist, sind die Bereiche klar abgesteckt: die Kirchen mit ihren goldenen Zwiebeltürmen für die Religion, der Große Kremlpalast für die weltliche Macht - und besagter Staatlicher Kremlpalast für Musik, Galas und Zerstreuung. Da ist der Fußball passend eingeordnet, auch wenn seine Fans ihn bisweilen in der Nähe der Religion verordnen und seine Funktionäre traditionell und oft im Eigeninteresse die Nähe zur weltlichen Macht pflegen.

"Seien Sie gastfreundlich und schlagen Sie bitte niemanden!", rät Kaliningrads Bürgermeister

Bei fünf Grad Frost in der Hauptstadt und einer dünnen Schneedecke versucht Russland sich langsam warmzulaufen für ein Fußballfest, das erst im Sommer stattfinden wird, wenn es in Sankt Petersburg nachts nicht dunkel wird und tagsüber in Sotschi bis zu 40 Grad heiß. Vor den Kreml-Mauern, auf dem Roten Platz, hat gerade die Eisbahn eröffnet, dick gepolsterte Kinder laufen dort Schlittschuh. Eishockey ist der wahre Nationalsport der Russen, bei den Spielen sitzt die ganze Familie auf den Rängen und friert. Aber beim Fußball? Gewalt und leere Stadien sind zwei Probleme der russischen Profiliga, die sich gegenseitig bedingen: Wer nimmt schon seine Kinder mit zum Spiel, wenn dort die Hooligans den Ton angeben? Und solange die Familien nicht kommen, geben die Hooligans den Ton an.

Die WM könnte das ändern, indem sie das ganze Volk mit Fußball-Begeisterung ansteckt, das ist ein Versprechen des Weltverbands Fifa. Aber ob vier Wochen reichen für die Kehrtwende? Und ob die zehn Milliarden Euro wirklich gut angelegt sind, die nach offiziellen Angaben für den Stadienbau ausgegeben wurden?

In der Exklave Kaliningrad etwa, dem westlichsten Austragungsort des Turniers, besuchten zuletzt im Schnitt etwa 5100 Zuschauer die Spiele des heimischen Vereins "Baltika". Nun hat Kaliningrad ein Stadion nach Fifa-Standards mit 35 000 Plätzen bekommen. Während des Turniers wird von den Bürgern aber vor allem eines erwartet: Sie sollen nicht stören. So hat es zumindest der Bürgermeister des ehemaligen Königsberg kürzlich formuliert. Alexander Jaroschuk rief die 400 000 Einwohner in einem Radio-Interview dazu auf, ihre Stadt schön sauber zu halten: "Und am besten fahren sie raus in die Natur und machen ein paar Tage Urlaub". Wer der englischen Sprache mächtig sei, solle den Touristen helfen. An alle anderen ging der Appell: "Seien Sie gastfreundlich und schlagen Sie bitte niemanden!"

In den vergangenen Wochen hat das russische Fernsehen den WM-Pokal auf seiner Tour durch das Land begleitet. Auf zentralen Plätzen ihrer Städte durften sich die Bürger neben der Trophäe fotografieren, das nennt man wohl Demokratisierung des Fußballs. Am Freitag ist dann Miroslav Klose an der Reihe, der WM-Rekord-Torjäger aus Deutschland wird die sechs Kilo schwere Statue bei der Auslosung in den Saal tragen. "Es ist eine Ehre für mich, auf eine Art noch immer Teil der WM zu sein, auch nach meinem Rücktritt", sagte der Weltmeister. Es sei etwas Besonderes, "Russland und der Welt diese Trophäe zu präsentieren, für die wir 2014 in Brasilien so hart gekämpft haben".

Das Gebäude, in dem die Show stattfindet, ist das jüngste auf dem Kreml-Gelände, ein nüchterner Kasten aus Glas und weißem Marmor, den Nikita Chruschtschow 1961 für die Parteitage der KPdSU errichten ließ. Platz ist für 6000 Besucher, Eric Clapton und Elton John haben hier exklusive Konzerte gegeben. Für die Fifa wird Gary Lineker durch den Abend führen, der bestbezahlte Moderator der BBC und im früheren Leben Torschützenkönig der WM 1986 in Mexiko. 1990 hat er nach der Halbfinal-Niederlage der Engländer in Italien den Spruch geprägt von den 22 Männern, den 90 Minuten und den Deutschen, die am Ende immer gewinnen.