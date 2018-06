WM 2018 gegen Mexiko

Es ist wirklich zum Haare raufen: Thomas Müller (im Bild) und seine Teamkollegen verlieren in Moskau ihr erstes WM-Spiel gegen Mexiko - es ist die erste Auftaktniederlage einer DFB-Elf bei einer WM seit 36 Jahren. Das enttäuschende Spiel gegen die Mexikaner ist allerdings nicht das erste dieser Art. In den vergangenen 20 Jahren gab es in den Vorrunden von Großturnieren mehrere negative Überraschungen.