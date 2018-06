18. Juni 2018, 17:14 Uhr Fußball-WM "Der Druck liegt jetzt auf Deutschland"

Schweden besiegt Südkorea mit 1:0 und freut sich auf das nächste Spiel gegen Deutschland.

"Wenn wir gewinnen, sind wir durch", sagt der Torschütze Andreas Granqvist.

Von Benedikt Warmbrunn , Nischni Nowgorod

Andreas Granqvist wartete im Strafraum, die Hände in die Hüfte gestemmt, Kopf und Oberkörper nach vorne gebeugt, ruhig schaute er sich an, was Hyeon-Woo Jo da vor ihm veranstaltete. Er sah, dass der Torwart aus dem Tor heraus lief. Er sah, dass der Torwart neben das Tor lief. Er sah, dass der Torwart vom Schiedsrichter ermahnt wurde. Er sah, dass der Torwart weiter herumturnte. Dann hörte Granqvist den Pfiff. Er lief an, weiterhin ruhig. Dann schoss er den Ball dorthin, wo Jo nie hingelaufen war, ins rechte Eck. Granqvists Gefühlswelt schwappte über.

In einer ihm kaum zugetrauten Geschwindigkeit beschleunigte der schwedische Kapitän seinen 192 Zentimeter großen Athletenkörper zum schwedischen Fanblock, er ballte die Faust, katapultierte sie durch die Luft. Er wirkte wie ein Mann, der in der Ruhe in den Sekunden zuvor die Last einer ganzen Nation getragen hatte.

Granqvists Treffer in der 65. Minute der Partie gegen Südkorea sicherte Schweden am Montag in Nischni Nowgorod nicht nur den ersten Sieg bei dieser WM, dieses 1:0 (0:0) brachte auch Ruhe hinein in all die Debatten, die rund um die schwedische Auswahl in den vergangenen Wochen und Monaten geführt worden waren. Allerdings auch die Gewissheit, dass Granqvist und seine Mitspieler in diesem Turnier ihrer in der Qualifikation erprobten minimalistischen Arbeitsweise treu bleiben.

Die Schweden spielen in Russland gerade ihr erstes großes Turnier in diesem Jahrtausend ohne Zlatan Ibrahimovic, obwohl dieser wiederholt verkündet hatte, dass Schweden ohne ihn eigentlich nichts wert sei (wie ja überhaupt nichts ohne ihn etwas wert ist, wie Zlatan findet). In den vergangenen Monaten hat das schwedische Team nun noch einmal Ibrahimovic den Gefallen getan, die Sehnsucht nach ihm aufrechtzuerhalten; die meisten Spiele endeten ohne eigenen Treffer. In den beiden erfolgreich bestrittenen Qualifikationsduellen gegen Italien reichte am Ende ein einziges Tor. Das Duell mit Südkorea war auch das zweier Mannschaften, die ihre Stärke aus dem Kollektiv ziehen. Südkorea hat zwar in Heung-Min Son von Tottenham Hottspur einen Spieler, auf den vieles ausgerichtet ist - dennoch versuchte Trainer Taeyong Shin, in der Vorbereitung die Beobachter zu irritieren, indem er seine Spieler im Training und im Test gegen den Senegal mit falschen Nummern ausstattete. Allein Son soll zuletzt vier verschiedene Nummern präsentiert haben.

Der Trick schien in den ersten Minuten in Nischni Nowgorod zu funktionieren. War das tatsächlich der torgefährliche Son, der im Trikot mit der Nummer 7 auf die schwedische Abwehr zu rannte? Und war das mit der 9 der kopfballstarke Shin-Wook Kim? Und das mit der 11 Hee-Chan Hwang, der schnelle Angreifer aus Salzburg? Oder war wieder alles vertauscht? In den ersten Minuten jedenfalls gelang es der Auswahl Südkoreas gut, die schwedische Defensive ein bisschen aufzuwirbeln.

Die beiden Mannschaft schienen sich dann darauf zu einigen, dass sie einander am wenigsten Probleme bereiten, wenn sie kurz nach der Mittellinie den gegnerischen Spielaufbau attackieren. Bis zur 20. Spielminute neutralisierten sich die Teams mit dieser Strategie. Dann hatte der Mann, der den Zlatan-Vergleich am häufigsten hören muss, seine erste Szene.

Ola Toivonen spielte von der rechten Seite einen präzisen Ball in die Strafraummitte, dort wartete Marcus Berg, der als Angreifer die Tore erzielen soll, die Ibrahimovic nicht mehr erzielen darf. Ibrahimovic hätte den Ball vielleicht einfach hammerhart unter die Latte geknallt, vielleicht hätte er noch eine Pirouette gedreht, vielleicht hätte er sich gedacht, dass ein kunstvoller Kopfball auf Kniehöhe angebracht sei - er hätte jedenfalls ein Tor erzielt, daran zweifelt kein Zlatan-Jünger.

Marcus Berg traf das rechte Knie von Südkoreas Torwart Hyeon-Woo Jo.