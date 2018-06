17. Juni 2018, 22:27 Uhr Fußball-WM Brasilien spielt wie mit einem Ruhepuls von 35 Schlägen

Brasilien trennt sich im Auftaktspiel 1:1 (1:0) von der Schweiz.

Philippe Coutinho schießt ein Traumtor für die Brasilianer, Steven Zuber gleicht per Kopf für die Schweiz aus.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen und hier geht es zu allen Ergebnissen.

Von Javier Cáceres, Rostow

Die Optimismus der brasilianischen Nationalelf hat am Sonntag einen Dämpfer erhalten. Auf den Tag genau drei Jahre nach der letzten Niederlage, bei der auch 222-Millionen-Euro-Stürmer Neymar Jr. in der Startelf stand (0:1 gegen Kolumbien bei der Copa América 2015), kam der fünfmalige Weltmeister in Rostow in der Gruppe E gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 hinaus. Es dürfte kein Trost sein, dass Titelverteidiger Deutschland kurz zuvor in Moskau gegen Mexiko in der Gruppe F 0:1 verloren und gezeigt hatte, dass man schlimmer in ein Turnier starten kann.

Wie sehr die Dinge sich bei Brasilien doch geändert haben! Nach Jahren des Drills unter den Trainern Scolari und Dunga sind ist wieder "alegria" eingekehrt, die Freude, und das nicht nur neben, sondern auch auf dem Feld. Neymar ließ am Samstag seinen persönlichen Coiffeur nach Rostow einfliegen, um sich eine Frisur zaubern zu lassen, die aussah wie mit Haarspray befestigtes Stroh aus dem letzten Osterkorb. Niemand scherte es in Brasilien. Was interessierte war das, was auf dem Rasen geschehen sollte. Das freilich dürfte unter den Anhängern der Brasilianer nur bedingt für Zufriedenheit gesorgt haben. Denn die Brasilianer zeigten nach gutem Beginn, in dem eine Besinnung auf die Wurzeln des schönen Spiels zu ahnen war, auch einen Hang zum Phlegma, der sie teuer zu stehen kam.

Die Brasilianer waren mit einigem Respekt in die zweite WM-Begegnung mit den Schweizern gegangen. Auch die erste endete 1950 mit einem Unentschieden, 1:1. Zwar hatten sich die Schweizer erst in der Relegation für Russland qualifizieren können, aber den Brasilianern war nicht entgangen, dass die Mannschaft von Vladimir Petkovic in den letzten sechs Spielen nur ein Gegentor kassiert hatte.

Von der vielgerühmten Offensive ist weit wenig zu sehen

Wie das zustande kam, war in den Anfangsminuten gut zu beobachten. Die Schweizer verteidigten mit sehr dicht gestaffelten Reihen, die keinen Raum für Fantasie zu lassen schienen. Doch nachdem die Schweizer in der dritten Minute für Aufsehen gesorgt hatten, als Xherdan Shaqiri einen Ball auf Granit Xhaka durchgesteckt hatte, den dieser in aussichtsreicher Position nicht verwerten konnte, rissen die Brasilianer Ball und Spiel an sich. Sie deuteten an, gewillt zu sein, ihrem Vortrag poetische Elemente beizumengen. Die deutlichste Gelegenheit entsprang zwar einem Gestochere, Paulinho trat den Ball nur knapp neben das Tor (11. Minute), dann aber kam der Auftritt von Philippe Coutinho vom FC Barcelona.

In der 20. Minute legte er sich den Ball nach einer zu kurz geratenen Kopfballabwehr der Schweizer zurecht - und schoss den Ball mit viel Effet von der linken Seite an den rechten Innenpfosten. Mönchengladbachs Torwart Yann Sommer streckte sich vergeblich - 1:0.