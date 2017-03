30. März 2017, 07:43 Uhr Fußball-WM Argentinien hat Angst wie noch nie









Argentinien verliert auf 3600 Metern Höhe 0:2 gegen Bolivien und droht, die WM 2018 zu verpassen.

Die verhängte lange Sperre gegen Lionel Messi erzürnt die Argentinier zusätzlich.

Von Javier Cáceres

Am Tag danach erwachte Argentinien aus einem unruhigen Traum, und die Realität war schlimmer als das, was Kafka je erdacht hatte. Angst hatte sich am Río de la Plata aufgetürmt, ein Gefühl von Verlassenheit, Trübsinn, Resignation. "Wir sind Waisen", konstatierte die Zeitung Clarín, und in der Tat: Die Nacht zum Mittwoch hatte belegt, dass das Leben ohne Lionel Messi, den Kapitän der argentinischen Nationalelf, ungleich schwerer ist als mit ihm. Nur wenige Stunden, nachdem der Fußball-Weltverband Fifa den 29-Jährigen mit sofortiger Wirkung für insgesamt vier (und damit nahezu alle verbleibenden) Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Russland gesperrt hatte, verlor Argentinien in Bolivien mit 0:2.

Ohne den weltbesten Fußballer, der wegen der Beleidigung des Linienrichters aus dem vorangegangenen Spiel gegen Chile bestraft wurde, rutschte Argentinien auf den fünften Tabellenplatz der Südamerikagruppe ab, der immerhin noch die Option einer Playoff-Runde gegen einen Vertreter Ozeaniens verheißt.

Argentinien blickt, anders gesprochen, einem nahezu beispiellosen Horrorszenario entgegen: Denn der zweimalige Weltmeister muss fürchten, erstmals seit 1970 die sportliche Qualifikation für eine WM-Endrunde zu verpassen. Und das als amtierender WM-Zweiter.

Die Angst ist begründet

Wie begründet die Angst ist, führte das Spiel in La Paz brutal vor Augen. Niemand am Río de La Plata war am Mittwoch gewillt, ernsthaft die mildernden Umstände ins Feld zu führen, die bei Reisen nach La Paz gelten. Auf 3600 Metern Höhe sind ja schon andere gescheitert, 2009 verlor Argentinien sogar 1:6 - mit Messi auf dem Feld und dem Weltmeister von 1986, Diego Maradona, auf der Trainerbank. Argentinien spielte gegen Bolivien atemberaubend schlecht, beziehungsweise: nur in Nuancen besser als in der Vorwoche gegen Chile. Obwohl sie mit europäischen Top-Legionären à la Di María, Banega oder Agüero gegen No-Names wie Boliviens Torschützen Juan Carlos Acre (31.) oder Werder Bremens früheren Stürmer Marcelo Martins Moreno (52.) angetreten waren.

"Bolivien hat verdient gewonnen", gestand Nationalcoach Edgardo Bauza in einer zehnminütigen Pressekonferenz, in der er gleich fünf Mal gefragt wurde, ob er mit einer Absetzung rechne oder von selbst gehen wolle. Das Urteil in Argentinien gegen ihn ist einhellig: Die Medien jonglieren schon Trainernamen wie Jorge Sampaoli (FC Sevilla), Marcelo Gallardo (River Plate) oder Diego Simeone (Atlético Madrid). Der nächste Spieltag in Südamerika steht in 100 Tagen an, es wäre also auch in dieser Hinsicht Zeit für einen neuen Mann.

WM-Qualifikation Südamerika 1. Brasilien 14 Spiele, 33 Punkte - 2. Kolumbien 14, 24 - 3. Uruguay 14, 23 - 4. Chile 14, 23 - 5. Argentinien 14, 22 - 6. Ecuador 14, 20 - 7. Peru 14,18 - 8. Paraguay 14,18 - 9. Bolivien 14,10 - 10. Venezuela 14, 6 Modus: Die ersten Vier sind für die WM 2018 in Russland qualifiziert; der Gruppenfünfte muss in Playoff-Spiele.

"Mich verbiegt nichts und niemand", sagte Bauza trotzig - und ging dazu über, die längst grassierenden Verschwörungstheorien zu nähren. "Irgendjemand hat etwas dafür getan, dass dies geschehen konnte", raunte er in Anspielung auf Messis Sperre. Das entbehrte nicht einer gewissen Komik, denn nach dem 1:0 gegen Chile herrschte auch in Argentinien noch die Idee vor, dass die Fifa ein Interesse habe, Argentinien und Messi bei der WM 2018 dabei zu haben. Chile verlor nach einem schmeichelhaften, von Messi verwandelten Elfmeter - und weil Chile umstrittenerweise ein Tor aberkannt wurde.