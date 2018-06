12. Juni 2018, 12:34 Uhr Fußball Mario Götze hat sich selbst überfordert

Der Finaltorschütze von Rio spricht über seine Probleme in der Vergangenheit. Ex-Nationalstürmer Cacau hält Reus für den Spieler der WM. Golfer Kaymer war eine unglückliche Nummer 1.

Meldungen im Überblick

Fußball, Mario Götze: Weltmeister Mario Götze hat seine rund sechsmonatige Auszeit in der Bundesligasaison 2016/2017 erstmals mit zu viel Training und zu wenig Regeneration erklärt. "Ich habe mich körperlich überfordert und mir zu viel zugemutet. Mein Gedanke war immer: Mehr machen als die anderen. Jetzt weiß ich, dass es gut ist, dem Körper auch mal Zeit zu geben", sagte der 26-Jährige dem Streaming-Portal DAZN, das eine Dokumentation über den Fußballprofi von Bundesligist Borussia Dortmund veröffentlicht. Götzes Ausfall war damals mit einer Stoffwechselerkrankung begründet worden.

Es sei eine "sehr frustrierende Zeit" gewesen, sagte Götze. "Wenn man eine Verletzung hat, ist es einfach: Der Knochen oder das Band heilt wieder, dann ist es gut. Aber zu verstehen, dass es auf einer anderen Ebene nicht rund läuft, das zu begreifen und zu verarbeiten, war die größte Herausforderung. Im Nachhinein ist es verständlich, dass der Körper gesagt hat: Bis hierher, aber nicht weiter." Der behandelnde Arzt Thierry Murrisch aus Schliersee bestätigte in dem DAZN-Beitrag: "Wenn Sie zu viel trainieren mit zu wenig Regenerationszeiten, dann versucht der Körper Schäden zu vermeiden, indem er die Systeme herunterfährt, die nicht gebraucht werden. Ein Schutzmechanismus des Körpers."

Zwar sei viel über Götzes Erkrankung spekuliert worden und "jeder hatte eine andere Meinung und eine andere Diagnose, aber keine war der Wahrheit nah", sagte Murrisch. Götze habe zwar an sich gezweifelt, weil er trotz intensiverer Trainingseinheiten schlechter wurde, aber "dieser Zweifel ist keine Depression. Mario war nie beim Psychiater", betonte Murrisch. Zur Regeneration habe der BVB-Profi viel Ruhe gebraucht und sei darum aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen worden.

Fußball-WM, Cacau: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Cacau erwartet von Dortmunds Marco Reus den Durchbruch auf der WM-Bühne. "Marco Reus wird der Spieler des Turniers. Für mich ein absoluter internationaler Top-Spieler. Dribbelstark, extrem schnell und sehr stark im Abschluss", sagte der Ex-Stuttgarter und -Nürnberger bei t-online.de. Aufgrund von Verletzungen hatte der ehemalige Gladbacher Reus zuletzt mehrere Fußball-Großereignisse verpasst.

Im letzten WM-Test am vergangenen Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien gehörte der BVB-Star beim 2:1 zu den auffälligsten deutschen Akteuren. "Ich freue mich, dass Marco Reus endlich seine erste WM erleben darf und hoffe, dass er fit bleibt. Das wäre eine riesige Qualitätssteigerung für das Team", ergänzte Cacau. Sein Heimatland Brasilien zählt der 37-Jährige - neben Deutschland, Spanien und Frankreich - zum Favoritenkreis.

Dabei ist Cacau von Brasiliens Nationaltrainer Tite voll überzeugt. "Er hat eine klare Spielidee und denkt ein Stück weit europäisch", so der ehemalige Angreifer, "er ist sehr gebildet - in dem Sinn, dass er viele Spiele schaut und taktisch sehr akribisch arbeitet. Er bereitet seine Mannschaften immer sehr gut vor, und sie sind taktisch immer super eingestellt."

Golf, Martin Kaymer: Für Deutschlands Golfprofi Martin Kaymer war der Sprung an die Spitze der Weltrangliste im Februar 2011 einer der schwersten Tage in seiner Sport-Karriere. "Ganz ehrlich: Der Tag, als ich Nummer eins der Welt geworden bin, war auch einer der bittersten Momente meiner Karriere", sagte der 33-Jährige in einem Interview des Internetportals Sportbuzzer, das die Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann mit dem zweifachen Major-Sieger führte.

Kaymer erzählte, dass er diesen Moment alleine in einem Café in Scottsdale erlebte. "Als ich mich dann endlich ganz oben auf der Liste sah, als ich wusste, ich bin der beste Golfspieler der Welt, da habe ich mich so leer gefühlt". Kaymer bereitet sich derzeit im Shinnecock Hills Golf Club auf die US Open vor, die an diesem Donnerstag beginnen. Bei dem Major-Turnier in der Nähe von New York will der Profi aus Mettmann an alte Erfolge anknüpfen.

An ein Ende seiner Golf-Karriere denkt der momentane Weltranglisten-118. Kaymer noch nicht. "Ich habe jetzt die Möglichkeit, aufzuhören oder neue Wege zu gehen. Und aufhören will ich noch nicht. Zumindest möchte ich versuchen, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann. Dafür fehlen mir noch zwei Major-Siege, und darauf lege ich den Fokus." Aber wenn es einmal soweit sein sollte, will sich Kaymer neuen Herausforderung stellen. "Zum Beispiel als Rennfahrer oder so. Dann würde ich da versuchen, in einer bestimmten Klasse der Beste zu werden."