28. April 2018, 18:00 Uhr Fußball Köln steigt aus der Bundesliga ab

Der 1. FC Köln kämpft sich gegen den SC Freiburg nach einem 0:2 zwar wieder in die Partie, verliert aber dennoch 2:3 - und steigt damit ab.

Schalke schafft in Unterzahl ein 1:1 gegen Gladbach, muss aber um Platz zwei bangen.

Der 1. FC Köln steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Durch das 2:3 (0:1) beim SC Freiburg am Samstag kann der Tabellenletzte den Rückstand auf den Relegationsrang in den verbleibenden beiden Partien nicht mehr aufholen. Nils Petersen (14. Minute) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Kurz danach wurde der Angreifer im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter von Christian Günter hielt Kölns Keeper Timo Horn jedoch (23.).

Nach der Pause traf erneut Petersen (52.). Leandro Bittencourt (82./87.) erzielte in der dramatischen Schlussphase noch einen Doppelpack für den FC. Doch das war zu wenig, weil Freiburgs Lucas Höler (90.+3) für die späte Entscheidung sorgte und den sechsten Kölner Bundesliga-Abstieg besiegelte.

Zuletzt hatten die Kölner 2012 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Damals war der direkte Wiederaufstieg ebenso wie nach dem Abstieg im Jahr 2006 misslungen. Nach den drei Abstiegen 2004, 2002 und 1999 war der dreimalige deutsche Meister allerdings im Folgejahr direkt wieder in die Bundesliga zurückgekehrt.

Zehn Schalker holen ein 1:1

Schalke 04 hat den ersten Matchball im Kampf um die Champions-League-Teilnahme vergeben, in Unterzahl aber einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach gerettet. Das Team von Trainer Domenico Tedesco erkämpfte sich ein 1:1 (1:1). Dennoch droht am Sonntag der Verlust des zweiten Tabellenplatzes an den Rivalen Borussia Dortmund.

Schalke agierte nach der frühen roten Karte gegen Nabil Bentaleb (12.) fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl und geriet durch Raffael (32.) auch in Rückstand. Kurz vor der Pause glich Daniel Caligiuri (45.+3) jedoch per Handelfmeter aus. Schiedsrichter Harm Osmers zog sowohl beim Platzverweis als auch beim Strafstoß den Videobeweis heran.

Hertha BSC hofft weiter auf den Europapokal

Hertha BSC hat sich eine kleine Chance auf die Europacup-Plätze erhalten. Die Berliner erreichten im Heimspiel gegen den FC Augsburg nach einem 0:2 noch ein 2:2 (0:1). Den Führungstreffer für die Gäste erzielte Stürmer Michael Gregoritsch mit einer von Hertha-Profi Vladimir Darida abgefälschten Bogenlampe (32.). Der für den nach einer Stunde verletzten Gregoritsch eingewechselte Sergio Cordova traf mit einer seiner ersten Aktionen zum 2:0 (61.). Für den FCA schien es der erste Sieg im siebten Pflichtspiel in Berlin zu werden, doch ein Foulelfmeter-Tor von Vedad Ibisevic (84.) und der Ausgleich von Davie Selke bewahrten die Hertha vor der Niederlage. Augsburgs Marcel Heller sah danach noch die Rote Karte (90.).