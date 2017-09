14. September 2017, 23:27 Uhr Fußball Hoffenheim startet mit Enttäuschung in die Europa League









Das erste Gruppenspiel Sporting Braga geht mit 1:2 verloren. Hertha BSC holt gegen Athletic Bilbao immerhin einen Punkt.

1899 Hoffenheim hat bei seiner Europa-League-Premiere eine Enttäuschung erlebt. Fünf Tage nach dem Coup gegen den FC Bayern in der Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im ersten Gruppenspiel Sporting Braga mit 1:2 (1:1). Vor nur 15 714 Zuschauern in der halbleeren Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena konnte die TSG ihre spielerische Überlegenheit und die Führung durch Sandro Wagner (24. Minute) nicht nutzen. Joao Carlos (45.) und Dyego Sousa (50.) drehten kurz vor und nach der Pause eine Partie, die Hoffenheim lange im Griff hatte.

"Das war eine unverdiente und völlig unnötige Niederlage für uns. Wir müssen mit 3:0 in Führung gehen, da hat die Konsequenz ein bisschen gefehlt. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass wir ein Spiel verloren haben, in dem wir besser waren", sagte Nagelsmann.

Hertha BSC - Athletic Bilbao 0:0

Hertha BSC holte in seinem Europa-League-Auftakt gegen Athletic Bilbao mit einem 0:0 zumindest einen Punkt. Zunächst ließen die Berliner die Basken zu einfach zu Chancen kommen. Aritz Aduriz (2.) und Kapitän Iker Muniain (9./17.) scheiterten jedoch in aussichtsreicher Position. Nach der wackligen ersten Halbzeit verpassten die Gastgeber vor 28 832 Zuschauern im Olympiastadion vor allem in einer starken ersten Viertelstunde nach der Pause mit gleich einem halben Dutzend Torchancen den Sieg. Die letzte gute Chance vergab der kurz zuvor eingewechselte Japaner Genki Haraguchi in der 89. Minute.

Herthas Trainer Pal Dardai findet das Ergebnis angemessen: "Der letzte Pass muss ankommen, damit man knipsen kann. Das haben wir nicht geschafft, deswegen müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."