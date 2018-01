25. Januar 2018, 00:04 Uhr Fußball Halstenberg erleidet Kreuzbandriss









Der Nationalspieler von RB Leipzig verpasst damit wohl auch die WM. Real Madrid scheidet im Pokal überraschend aus. Manchester City jubelt über Leroy Sané.

Die Meldungen im Sportticker

Fußball, Verletzung: Für Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Vizemeister RB Leipzig ist der Traum von der Teilnahme an der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wahrscheinlich vorzeitig geplatzt. Der 26 Jahre alte Verteidiger hat sich am Dienstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, wie die Untersuchung am Mittwoch bei Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg ergab.

Halstenberg wird nach Angaben des Klubs zeitnah operiert und mehrere Monate ausfallen. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich wenige Stunden vor der genauen Diagnose noch optimistisch gezeigt: "Er wird auf absehbare Zeit wieder einsatzfähig sein. Schade, dass er jetzt zum Start nicht dabei war. Aber wichtig sind Februar, März und April", sagte Löw in Lausanne. Halstenberg hatte erst beim Hinrundenabschluss gegen Hertha BSC (2:3) einen Handbruch erlitten und deshalb den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte verpasst. Im Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV hätte er eigentlich wieder zum Einsatz kommen sollen. Im vergangenen November hatte Halstenberg in England sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert.

Fußball, Spanien: Der spanische Fußball-Meister Real Madrid ist überraschend im Pokal ausgeschieden. Das Team von Trainer Zinédine Zidane blamierte sich vor eigenem Publikum im Estadio Santiago Bernabéu und unterlag im Viertelfinal-Rückspiel CD Leganes 1:2 (0:1).Das Hinspiel hatte Madrid noch 1:0 gewonnen. Eraso (31. Minute) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause glich Real zunächst durch Karim Benzema (47.) aus, doch Gabriel traf kurz danach erneut für Leganes (55.) und brachte den Außenseiter so ins in das Copa-del-Rey-Halbfinale.Real-Coach Zidane hatte wie bereits im Hinspiel auf zahlreiche Stars verzichtet. So standen der deutsche Weltmeister Toni Kroos sowie Weltfußballer Cristiano Ronaldo nicht einmal im Aufgebot der Königlichen.

Fußball, Spanien: Atlético Madrid ist im Viertelfinale des spanischen Fußball-Pokals gegen den FC Sevilla ausgeschieden. Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel verlor der Liga-Zweite am Dienstagabend auch sein Auswärtsspiel 1:3 (1:1).

Der frühere Bundesliga-Profi Sergio Escudero (1. Minute), Ever Banega (47./Foulelfmeter) und Pablo Sarabia (79.) trafen für Sevilla. Antoine Griezmann war der zwischenzeitliche Ausgleich für Atlético gelungen (13. Minute). Sevilla trifft im Halbfinale auf den Sieger des Viertelfinals zwischen CD Leganés und Real Madrid am (heutigen) Mittwoch. Real hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen.

Fußball, Transfers: Joachim Löw hat zu Nachsicht im Umgang mit dem Schalker Nationalspieler Leon Goretzka aufgerufen. "Die Entscheidung, zu Bayern München zu wechseln, rief natürlich nicht überall große Sympathien hervor. Aber es war seine Entscheidung, eine Entscheidung aus Überzeugung", sagte Löw am Mittwoch am Rande der Nations-League-Auslosung in Lausanne. Goretzka wird den Bundesligisten Schalke 04 im Sommer verlassen und sich ablösefrei dem Rekordmeister anschließen. "Die Fans sollten so mit ihm umgehen, dass es in normalem Rahmen abläuft", sagte Löw. "Leon hat sich bisher für Schalke immer reingehauen. Es ist sein absoluter Vorsatz, für Schalke 04 bis zum Schluss die Ziele zu erreichen und gute Leistung zu bringen." Er hoffe, dass "die Situation auf Schalke ein bisschen beruhigt". Goretzka war am Wochenende von den Schalker Fans massiv angefeindet worden. S04-Boss Clemens Tönnies hatte Goretzka öffentlich kritisiert und dem Nationalspieler gedroht, unter Umständen den Rest der Saison auf der Tribüne zu verbringen.

Fußball, England: Manchester City zieht ins Finale des Ligapokals ein. Im Halbfinal-Rückspiel steuert Leroy Sané ein Tor und eine Vorlage zum 3:2 (1:0) beim Zweitligisten Bristol City bei und sicherte der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola den Einzug ins Finale. Das Hinspiel hatten die Citizens bereits mit 2:1 für sich entschieden. Der Finalgegner wird am Mittwoch zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea ermittelt. Im Hinspiel hatten sich die Londoner Stadtrivalen 0:0 getrennt.

Außenseiter Bristol verteidigte gegen Tabellenführer der Premier League bis zur 43. Minute erfolgreich , ehe Sane zur Führung traf. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte der Argentinier Sergio Agüero (49.) auf 2:0. Durch Treffer von Marlon Pack (64.) und Aden Flint (90.+3) schöpften die Gastgeber noch einmal kurz Hoffnung, doch der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne sorgte auf Vorlage von Sane in der sechsten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung. Nationalspieler Ilkay Güngogan wurde nach 82 Minuten für Agüero eingewechselt.

Fußball, 2. Bundesliga: Holstein Kiel hat vorübergehend wieder die Tabellenführung übernommen. Dem Aufsteiger reichte am Dienstagabend zum Jahresauftakt gegen den 1. FC Union Berlin ein 2:2 (2:1), um zumindest für 24 Stunden auf Platz eins zu klettern. Allerdings warten die Kieler nun wie die Berliner seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Tom Weilandt (9. Minute) und Dominick Drexler (19.) brachten die Kieler früh in Führung. Steven Skrzybski (32.) gelang noch vor der Pause das Anschlusstor, Sebastian Polter (85.) glich per Foulelfmeter aus. David Kinsombi hatte zuvor die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen. Der 1. FC Nürnberg verpasste durch ein 2:2 gegen Jahn Regensburg eine bessere Platzierung. Mit einem Sieg wäre sogar die Tabellenführung drin gewesen, doch gegen starke Oberfpälzer mussten die Nürnberger gleich zweimal einen Rückstand aufholen. Verfolger Ingolstadt konnte ebenso nicht gewinnen - gegen Sandhausen stand es am Ende 0:0.

Basketball, NBA: LeBron James hat als siebter und bislang jüngster Spieler in der Geschichte die Marke von 30.000 Punkten durchbrochen. Der 33-Jährige löste damit Kobe Bryant ab, der diesen Meilenstein im Trikot der Lakers im Alter von 34 Jahren erreicht hatte. "Es ist einfach ein besonderer Moment. Ich habe angefangen, über alles nachzudenken", sagte James: "Über meine Reise von dem Moment an, als ich zum ersten Mal einen Basketball in den Händen hielt als ich fünf Jahre alt war, bis hin zu meinen ersten Erfahrungen im organisierten Basketball mit neun - und bis zu diesem Punkt jetzt." James konnte trotz 28 Punkten und neun Rebounds das 102:114 bei den San Antonio Spurs und damit die sechste Niederlage seiner Cleveland Cavaliers in den letzten sieben Spielen nicht verhindern.

Bester Werfer der Partie war LaMarcus Aldridge, der 30 Zähler für die ersatzgeschwächten Gastgeber aus Texas erzielte.Vor James, der in seiner Karriere nun insgesamt 30.021 Punkte erzielte hat, liegen in der "ewigen" Bestenliste der gebürtige Würzburger Dirk Nowitzki (30.837), Wilt Chamberlain (31.419), Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) und Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Nowitzki, der im März 2017 die Schallmauer geknackt hatte, beglückwünschte James umgehend: "Willkommen im Club", schrieb der 39-Jährige auf Twitter. Wesentlich schlechter lief es einmal mehr für Daniel Theis und die Boston Celtics. Der Deutsche unterlag mit seinem Team bei den Los Angeles Lakers mit 107:108 und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Trotzdem führen die Celtics die Eastern Conference weiter mit drei Siegen Vorsprung vor den Toronto Raptors an. Theis kam in Los Angeles in 15:55 Minuten Spielzeit auf vier Punkte und fünf Rebounds.