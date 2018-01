28. Januar 2018, 20:53 Uhr Fußball-Bundesliga Wolfsburg siegt dank Mallis Flatterball









Der VfL Wolfsburg gewinnt durch ein Tor von Yunus Malli glücklich in Hannover.

Leverkusen springt durch ein 2:0 gegen Mainz wieder auf Platz zwei der Bundesliga.

Die Sonntagsspiele

Ein glückliches Flattertor von Yunus Malli hat die Sieglosserie des VfL Wolfsburg im Niedersachsenduell bei Hannover 96 beendet. Der stark ersatzgeschwächte VfL gewann am Sonntagabend glücklich durch den haltbaren Weitschuss Mallis (71. Minute) mit 1:0 (0:0) beim Aufsteiger nach zuvor fünf sieglosen Partien. Damit gelang dem erneut lange harmlosen VW-Klub der dringend benötigte Schritt aus der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga.

"Er flattert ohne Ende", sagte Tschauner im TV-Sender Sky zu dem Gegentor und sprach von einer "brutalen Flugkurve". Insgesamt habe 96 das Spiel im Griff gehabt. "Das war ein super Schuss, ich habe den Ball sehr gut getroffen", sagte Malli. Mit nun 23 Punkten hat sein Team als Tabellen-13. jetzt sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. "Es war ein umkämpfter, harter und vielleicht irgendwo auch ein bisschen dreckiger Sieg", sagte VfL-Trainer Martin Schmidt.

Breitenreiter kritisiert den Rasen als "Sandkasten"

Sein Gegenüber, Coach André Breitenreiter, haderte hingegen mit dem nahezu irregulären Rasen in Hannover: "Der Sandkasten, auf dem wir heute gespielt haben, hat es natürlich nicht so leicht gemacht." Der Gastgeber verpasste einen weiteren Schritt in Richtung vorzeitigem Klassenverbleib. Der Wunsch von 96-Coach André Breitenreiter, gegen den Nachbarn die 30-Punkte-Marke nach 20 Spielen zu knacken, blieb nach einem langweiligen Derby unerfüllt. Mit 27 Punkten bleibt 96 als Zehnter aber noch deutlich vor Wolfsburg.

Für die Gastgeber wäre gegen die kriselnden Gäste indes mehr drin gewesen. Ohne sieben gesperrte, verletzte oder kranke Spieler war der VfL ähnlich ungefährlich wie in den fünf Spielen mit gerade einmal zwei erzielten Toren zuvor. Nach der ereignisarmen ersten Halbzeit vor lediglich 34 300 Zuschauern erhöhten die Gastgeber im zweiten Durchgang den Druck.

96-Trainer Breitenreiter ging noch einmal ins Risiko und nahm Abwehrspieler Josip Elez vom Feld und brachte dafür Angreifer Ihlas Bebou. Der im Winter neu verpflichte Kroate Elez hatte bis dahin ein ordentliches Startelf-Debüt gezeigt. Breitenreiters Umstellung ging indes nach hinten los. 96-Keeper Tschauner griff 20 Minuten vor dem Spielende am Flatterball von Malli vorbei. Mit seinem fünften Saisontor bescherte der Offensivspieler den Gästen einen glücklichen und bis dahin kaum erwarteten Sieg.