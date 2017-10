28. Oktober 2017, 21:31 Uhr Fußball-Bundesliga Dortmunds Schwächen werden bestraft









Borussia Dortmund verliert 2:4 in Hannover und damit auch die Tabellenführung.

Zum Verhängnis wird dem BVB die eigene Anfälligkeit bei Kontern.

Von Sebastian Fischer

Es wirkt immer etwas rechthaberisch, die Schwächen einer Mannschaft aufzuzählen, die zu dieser Zeit die beste in ihrem Wettbewerb ist. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Borussia Dortmund zum Beispiel, vor diesem zehnten Spieltag Bundesliga-Tabellenführer, hat ein paar Schwächen, über die in den vergangenen Wochen immer wieder diskutiert worden ist.

Und es begab sich, dass diese Schwächen zur Geschichte des Spiels bei Hannover 96 am Samstagnachmittag wurden. Dortmund gewann in der Bundesliga zum dritten Mal in Serie nicht, und verlor mit 2:4 (1:2) beim Aufsteiger.

Dortmunds Probleme bei den Kontern

Das größte Problem des BVB, das insbesondere nach den bislang stets wenig erfolgreichen Auftritten in der Champions League thematisiert worden war, ist die Konteranfälligkeit des Systems von Trainer Peter Bosz. Vor dem Spiel in Hannover hatte er es praktischerweise selbst thematisiert. Kein Gegentor nach einem Konter, das hatte er als eines der Ziele ausgegeben.

In der 60. Minute war es dann jedoch mal wieder so weit. Dortmund war im Angriff, die Außenverteidiger waren zu ihren Seiten ausgeströmt, sie machten das Spiel breit, wie es in der Fußballsprache heißt. Zu breit, sagen die Kritiker. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler im offensiven 4-3-3, Mario Götze und Shinji Kagawa, orientierten sich nach vorne. Zu weit nach vorne, sagen die Kritiker. Und dann ging der Ball verloren.

Hannovers Bakalorz spielte einen simplen langen Pass auf Stürmer Jonathas. Dan-Axel Zagadou, Dortmunds Innenverteidiger, war als letzter Mann so allein und so weit aufgerückt, dass er Jonathas zwangsläufig hinterherlief. Er foulte, sah die rote Karte. Und als wäre es damit noch nicht genug, zirkelte Hannovers an diesem Nachmittag überragender Mittelfeldspieler Felix Klaus den Ball mit dem anschließenden Freistoß in den Winkel. 3:2 für Hannover.

Draußen an der Seitenlinie jubelte André Breitenreiter, der Trainer des Aufsteigers, sein Lauf muss ihm mittlerweile recht unheimlich vorkommen angesichts der spielerischen Mittel der 96er, die ja eigentlich für nichts weiter als den Klassenverbleib eingeplant gewesen waren. Zwanzig Punkte, sagt man, braucht man dafür zur Winterpause; 18 hat 96 nun schon nach zehn Spielen. Und Breitenreiters Kollege Bosz sah ziemlich grimmig drein. Denn es war ja kurz vorher schon mal passiert.