8. Juni 2018, 18:20 Uhr French Open Österreicher Thiem fordert im Finale Rekordsieger Nadal

Dominic Thiem besiegt Marco Cecchinato im Halbfinale der French Open mit 7:5, 7:6 (12:10), 6:1.

Damit ist er nach Thomas Muster der zweite Österreicher überhaupt, der im Finale eines Grand Slam Turniers steht.

Dort trifft der 24-Jährige entweder auf Rafael Nadal.

Dominic Thiem steht bei den French Open als zweiter österreichischer Tennisspieler nach Thomas Muster 1995 im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Der 24-Jährige, im Viertelfinale Bezwinger von Alexander Zverev, gewann gegen den italienischen Überraschungsmann Marco Cecchinato 7:5, 7:6 (12:10), 6:1. Bei seiner dritten Halbfinal-Teilnahme in Folge schaffte er damit erstmals den Sprung ins Endspiel von Roland Garros.

Vor Thiem hatte als einziger Österreicher Muster bei seinem Titelgewinn vor 23 Jahren an gleicher Stelle geschafft. Im Finale trifft der an Nummer sieben gesetzte Thiem nun auf Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 1). 2016 hatte Thiem in der Runde der letzten Vier gegen Djokovic, 2017 gegen Nadal verloren. Beide wurden anschließend Turniersieger. Thiem und Cecchinato hatten sich auf dem Court Philippe Chatrier von Beginn an ein ausgeglichenes Duell auf hohem Niveau geliefert. Weil Thiem dabei zunächst etwas mehr Druck aufbauen konnte, entschied er den ersten Satz letztlich für sich. Ab dem zweiten Durchgang war jedoch auch Cecchinato voll im Spiel und musste bis zum Tiebreak kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben.

Nadal steht zum elften Mal im Finale

Der Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien ist Thiem in das Finale der French Open gefolgt. Der Tennis-Weltranglisten-Erste und zehnmalige Paris-Champion Nadal siegte am Freitag gegen den Argentinier Juan Martin del Potro 6:4, 6:1, 6:2. Der US-Open-Sieger von 2009 wirkte nach dem ersten Satz müde und hatte keine Chance mehr auf sein erstes French-Open-Finale.

Anders als im Viertelfinale, in dem Checchinato gegen Djokovic zweimal die Oberhand behalten und so am Ende 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) triumphiert hatte, hatte er gegen Thiem mit den Nerven zu kämpfen. Der Italiener vergab drei Satzbälle und geriet letztlich mit 0:2 in Rückstand. Im dritten Satz hatte Thiem dann wenig Mühe, nach 2:17 Stunden gewann er das Match.

Cecchinato war als erster Italiener seit Corrado Barazzutti vor 40 Jahren in das Halbfinale eines Major-Turniers eingezogen. Vor seinen Auftritten in diesem Jahr hatte er in vier Anläufen noch kein einziges Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Der 25-Jährige springt durch seine Leistung in der Weltrangliste von Platz 72 auf Rang 27.